El separatista Carles Puigdemont reaparece en Barcelona tras 7 años prófugo, pero vuelve a huir y se activa cacería policial

"¡Viva Cataluña libre!", lanzó ante miles de seguidores el líder independentista Carles Puigdemont, en una breve reaparición este jueves en Barcelona tras casi siete años huido de España, antes de volver a desaparecer sin participar en la sesión para elegir al nuevo presidente regional.

"No sé cuánto tiempo va a pasar hasta que volvamos a vernos, amigos y amigas, pero pase lo que pase cuando nos volvamos a ver espero que podamos volver a gritar juntos bien fuerte (...) ¡Viva Cataluña libre!", lanzo desde un escenario Puigdemont, entre gritos de "¡presidente, presidente!" de sus simpatizantes.

Tras su breve discurso, se pensaba que Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención, se dirigiría al Parlamento, situado a unos centenares de metros, para intentar participar en la sesión de investidura.

Puigdemont instó este jueves a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña, señalando al mismo tiempo que un referéndum "ni es ni será nunca un delito".Fuente: EFE

Pero la sesión comenzó hacia las 10H00 locales (3:00 a.m. en Perú) sin que el expresidente catalán entrara en el hemiciclo junto a sus compañeros de partido, Juntos por Cataluña (JxCAT).

Ante las puertas del Parlamento, fuertemente custodiado por la policía, reinaba la mayor confusión, constataron periodistas de la agencia de noticias AFP.

Según los medios locales, la policía catalana activó un dispositivo para evitar que Puigdemont pueda salir de Barcelona o de la región de Cataluña. A preguntas de AFP, el cuerpo de seguridad declinó hacer comentarios.

Presencia de Puigdemont emociona a catalanes separatistas

La breve aparición de la figura clave del separatismo, quien dirigía la región durante el fallido intento de secesión de octubre de 2017, provocó emoción y algunas lágrimas entre sus seguidores, que lo recibieron agitando banderas independentistas.

"Me ha gustado mucho su tono, nada exaltado, y me ha emocionado verlo", confío Albert, un manifestante barcelonés en la cincuentena que no quiso dar más detalles.

Cuando Puigdemont desapareció de la vista de los manifestantes, muchos de ellos se quedaron a las puertas siguiendo las noticias en sus móviles y otros se fueron a la cercana estación de Francia a retomar sus vacaciones estivales.

"Un país que tiene una ley de amnistía y que no amnistía, tiene un problema de naturaleza democrática", aseveró en su discurso Puigdemont, quien se refugió en Bélgica los últimos años, antes de trasladarse al sur de Francia para hacer campaña para las últimas elecciones catalanas de mayo.

El independentista se refería a la legislación que impulsó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a cambio del necesario apoyo del partido de JxCAT para poder ser reelegido en noviembre pasado.

Pero el 1 de julio, el Tribunal Supremo determinó que la amnistía no se aplicaba para Puigdemont en el delito de malversación, un cargo por el que podría ser condenado a una dura pena de cárcel.

Carles Puigdemont en las inmediaciones del Palau de la Generalitat de Catalunya, donde se celebra el pleno del debate de investidura del socialista Salvador Illa. | Fuente: EFE

En el video en el que anunció su vuelta, el líder independentista dijo que con su regreso buscaba "contestar" el "desafío" de ciertos jueces del Supremo, que con una "actitud de rebelión" no han aplicado la amnistía.

Se activa operativo policial para capturar a Puigdemont

La policía de Cataluña activó un operativo para tratar de localizar al expresidente catalán Puigdemont, en paradero desconocido tras el acto público en el que participó en Barcelona.

Según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias EFE, ante esa situación, la policía autónoma de Cataluña ha activado el dispositivo "jaula", con controles policiales a las salidas de Barcelona, que podría ampliarse también a la cercana frontera con Francia.



Puigdemont anunció el miércoles en redes sociales su intención de regresar a España tras siete años de lo que denomina "exilio" y que comenzó con su huida del país tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.



Su regreso coincide con la investidura de Salvador Illa, quien, apoyado por los republicanos catalanes, se convertirá este jueves en el primer presidente socialista de Cataluña tras casi 15 años de gobiernos nacionalistas.

Illa, ministro de Sanidad español durante la pandemia de la COVID-19y cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será el primer presidente catalán que no proviene de un partido nacionalista o independentista desde 2010. (Con información de AFP, EFE y Europapress)