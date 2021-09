Erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, Canarias (España). | Fuente: EFE/AFP

Más de 5 000 personas han sido evacuadas, centenares de ellas turistas, por la erupción este domingo de un volcán situado en la zona de Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, uno de los complejos volcánicos más activos del archipiélago atlántico de Canarias, después de una semana en la que se acumularon miles de seísmos en la zona.



Unas horas antes de la erupción, las autoridades habían comenzado a evacuar a los vecinos con problemas de de movilidad en los municipios, cinco en total, situados en las áreas de mayor cercanía al área volcánica.

La erupción volcánica, que comenzó en el municipio de El Paso, no ha ocasionado víctimas personales, pero sí daños en al menos ocho viviendas, según el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, quien no obstante reconoció que preocupa el avance de las coladas de lava hacia las zonas de costa, por los daños materiales que pueda generar.



Por su parte, el presidente de Canarias, Angel Victor Torres, explicó que, en este momento, no está previsto realizar más evacuaciones que las que ya se han llevado a cabo, que han afectado a unas 5.000 personas, la mayoría de ellas alojadas en segundas residencias.



El volcán que ha erupcionado tiene siete bocas, y de dos de ellas está manando abundante lava en dirección a los núcleos poblados de Alcalá y Paraíso, que ya ha sido desalojado, según informaron las autoridades locales.





El Monte Cumbre Vieja entra en erupción en El Paso, arrojando columnas de humo, ceniza y lava como se ve desde Los Llanos de Aridane en la isla canaria de La Palma. | Fuente: AFP

Sin estimaciones de cuánto durará la erupción

Los técnicos analizan la evolución de la erupción y los datos recabados para hacer predicciones de hacia dónde podría avanzar el magma, aunque todavía no se puede determinar el tiempo que durará la actividad volcánica.



De ello dependen las próximas evacuaciones, si resultaran necesarias, indicó en declaraciones a la televisión canaria el presidente del Cabildo de Las Palmas, Mariano Hernández Zapata.



"Esperemos que la lava respete, que sea benevolente y se dirija a la costa, provocando la menor afección posible", deseó el responsable insular, que hizo un llamado a la "la responsabilidad y el sentido común" para que no se visite la zona de la erupción para no entorpecer las labores de desalojo.



Además, se ha recomendado como medida preventiva evitar los vuelos con destino a la isla, según informaron a EFE fuentes del gestor de aeropuertos españoles, aunque no está cerrado el tráfico aéreo.



Hasta La Palma se ha desplazado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha pospuesto su viaje a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según confirmó él mismo a través de Twitter.



Después de más de 25 000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino este domingo. | Fuente: AFP

"Me dirijo en estos momentos hacia Canarias, ante la evolución sísmica, para conocer de primera mano la situación en La Palma, la coordinación del dispositivo y los protocolos activados", señaló Sánchez.



Poco antes, en esa misma red social, había anunciado que todas las administraciones del país está preparadas para actuar de forma coordinada ante la inminente erupción del volcán.

La primera erupción en 50 años

El Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volcanológico de Canarias venían registrando desde el 11 de septiembre una importante acumulación de miles de pequeños terremotos en el entorno de la Cumbre Vieja, con focos que comenzaron a más 20 kilómetros de profundidad, pero que fueron ascendiendo progresivamente hasta la superficie.



Desde comienzos de la semana, la isla se encontraba en semáforo amarillo por riesgo volcánico en esa zona (nivel 2 de 4).



Hemos estado trabajando esta semana para anticiparnos y saber cómo actuar en La Palma ante esta situación. Vamos a garantizar en todo momento la seguridad de la ciudadanía. Gracias a la gran labor que está realizando la Ciencia y también las FCSE y la Cruz Roja para lograrlo. pic.twitter.com/RDWytVvtdw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2021

El semáforo volcánico, como sistema de alerta a la población, está basado en cuatro niveles en función del riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. El amarillo indica la posibilidad de que el volcán pueda afectar a la población.



Desde que hay registros históricos -desde la conquista de Canarias en el siglo XV-, La Palma ha sido escenario de siete de las 16 erupciones volcánicas que ha vivido el archipiélago



La Cumbre Vieja es uno de los complejos volcánicos más activos de Canarias. En ella se han producido dos de las tres últimas erupciones registradas en las islas, el volcán San Juan, en 1949, y el Teneguía, en 1971.



La erupción de hoy se produjo 50 años después de la última, que tuvo lugar del 26 de octubre al 18 de noviembre de 1971, y que provocó una víctima por inhalación de gases.



La primera erupción volcánica en La Palma se remonta a una fecha sin concretar entre 1430-1440, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y ocurrió en el volcán Tacande o Montaña Quemada de la isla.



La Palma, como el resto de Canarias, es una isla de origen volcánico. Con una edad geológica estimada en dos millones de años, y es una de las más jóvenes del archipiélago.



