El hombre de negro le reprochó al de amarillo por vestir de forma "femenina". | Fuente: Twitter

Este último jueves un acto homofóbico manchó la Semana del Orgullo que se desarrolla en Barcelona, España. Ello luego de que un individuo empezó a amenazar a un homosexual por la forma en cómo iba vestido. El hecho, grabado y viralizado, ocurrió al interior de un McDonalds.

"Te voy a hacer heterosexual a golpes", se escucha decirle el hombre vestido de negro al otro muchacho, quien lleva puestos unos shorts y un bvd amarillo. La amenaza se dio ante la mirada pasiva de un agente de seguridad del local.

“¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?”, le reclama el joven acosado al agente. El hombre, vestido de un buzo negro, le replica que ese es un lugar público en el que hay niños y que vistiendo así se le está faltando al respeto.

La disputa se incrementó cuando la víctima le recordó al sujeto que era la Semana del Orgullo a lo que este le contestó: “También es el día de soltar golpes". En ese momento, el sujeto se acerca al joven agredido y lo amenazó con golpearlo a lo que el agente de seguridad se puso en medio para evitar la violencia física.



“Te voy a dar tal golpiza que la mariconería se te quita”, le replica. Antes que el acoso termine en algo peor, un hombre entra en escena para llevarse de allí al homófobo. La grabación del hecho fue compartida rápidamente vía Twitter.