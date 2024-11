Testimonio de una peruana sobre las inundaciones en España: Cifra de desaparecidos es "incalculable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España Ana Trelles, desde España: Cifra de desaparecidos por inundaciones en Valencia es "incalculable"

Las inundaciones en Valencia dejan hasta el momento 217 fallecidos y miles de ciudadanos afectados, cuya disconformidad con el actuar de las autoridades frente a la emergencia se vio reflejada el último domingo en la visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Paiporta, la denominada 'zona cero' de la tragedia.

Los cuestionamientos a las autoridades persisten. Desde Madrid, la periodista peruana Ana Trelles relató que las críticas también están dirigidas a los funcionarios de Valencia y su reacción tardía ante la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet),

"La alerta estaba lanzada y los que se han demorado en reaccionar en principio fue la autoridad regional, el presidente de la Comunidad de Valencia, porque aquí en España las facultades para estos casos y para muchos otros están divididos", indicó en diálogo con RPP.

Asimismo, las críticas al Gobierno Central también se deben a la falta de declaración del estado de alerta para ejecutar acciones sin pasar por el Gobierno local, lo que -según Trelles- respondería a una disputa entre posiciones de izquierda y derecha.

Afectados piden elevar nivel de alerta

La comunicadora explicó que el Gobierno Regional de Valencia mantiene en 2 el estado de alerta de la emergencia por las inundaciones, un nivel en el que consideran que todavía pueden manejar la crisis. Sin embargo, debido a la magnitud, la comunidad ha solicitado que se eleve al estado 3.

"Lo que vieron ayer con los reyes que la gente fue y se desbordó, es porque todos dicen por qué no, o la mayoría o muchos reclaman que por qué no están de una vez en el estado 3 de alarma. Han pasado cinco días y hay muchos pueblos que no tienen luz, agua, que no ha llegado la ayuda como se espera que llegue en un país desarrollado", mencionó.

Trelles indicó que no se ha podido determinar cuál es la cifra de desaparecidos, debido a que en este momento, esta es "incalculable".

"Cómo es posible que un país desarrollado, que tiene la infraestructura para poder cambiar esta situación, no lo haya ejecutado, porque la política está más en juego ahora que la ejecución misma de la ayuda a los que lo necesitan", sostuvo.