Pedro Sánchez rechaza adelantar elecciones y reta a la oposición a una moción de censura en medio de crisis del Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder socialista español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió este lunes "contundencia" contra la corrupción, aseguró que su partido es una organización "limpia" y retó a la oposición conservadora y de extrema derecha a presentar una moción de censura, en lugar de exigirle que adelante las elecciones generales.

Sánchez compareció ante la prensa en la sede del Partido Socialista (PSOE) para anunciar una serie de medidas tras la dimisión de todos sus cargos del diputado y secretario de Organización, Santos Cerdán, sospecho de gestionar comisiones ilegales a favor de su predecesor, José Luis Ábalos, y un asistente por la adjudicación de obras públicas, según un informe de la policía judicial.

El líder socialista insistió en que la "posible corrupción de unos pocos tendrá que ser sustanciada en los tribunales", en alusión también a José Luis Ábalos, anterior secretario socialista de Organización y exministro de Transportes, investigado por el Tribunal Supremo desde noviembre de 2024 y expulsado definitivamente hoy del PSOE.

Y subrayó que el informe policial citado no hace ningún señalamiento sobre financiación irregular de su partido.

Sánchez descartó presentar una cuestión de confianza para comprobar si el Parlamento le mantiene el apoyo para continuar como jefe del Ejecutivo y se ratificó en que no hará cambios en el gobierno, formado por una coalición de izquierdas y del que valoró su "limpieza".



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer la verdad sobre el caso Koldo" y además comparecerá en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este asunto. | Fuente: EUROPA PRESS

Investigación

Por otro lado, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer la verdad sobre el caso Koldo" y además comparecerá en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este asunto.

Sánchez ha dicho que comparecerá en el Congreso en la primera fecha que sea posible "para dar las explicaciones necesarias y responder a preguntas de todos los grupos parlamentarios", ha indicado como parte de una batería de medidas para superar la crisis actual.

Cabe recordar que el Congreso ya llevó a cabo una comisión de investigación sobre la compra irregular de mascarillas durante la pandemia (origen del llamado 'caso Koldo') pero se cerró pocos meses después sin que compareciesen ni el exministro José Luis Ábalos ni su asesor Koldo García.

Recomponer confianza perdida

En la misma línea, Sánchez ha asegurado que no va a permitir que esa presunta corrupción "eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país", en referencia a su propio Gobierno.

No obstante admite que no han estado a la altura en la lucha contra la corrupción, una de las líneas maestras de su mandato, aunque ha justificado que en el resto de ámbitos van en el buen camino. "Estamos cumpliendo con el resto y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura, por eso debemos, y vamos a continuar", ha esgrimido.

"Pero bueno, vamos a actuar y vamos a tratar de recomponer esa confianza que eventualmente haya podido ser perdida por parte de algunos ciudadanos que crean y que apuesten por este Gobierno de coalición progresista", ha añadido.

Por último, también ha vuelto a destacar que vaya a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso o que vaya a ejecutar una crisis de Gobierno y se ha mostrado "tranquilo" ante la posibilidad de que aparezcan audios grabados por Koldo García que le puedan comprometer personalmente.

(Con información de EFE y Europa Press)