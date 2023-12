Gordo de Navidad: sigue EN VIVO el Sorteo Extraordinario más esperado del año de España

El millonario sorteo español se realizará este jueves en el Teatro Real de Madrid. Te contamos todos los detalles aquí.

¡Llegó el día! Este jueves 22 de diciembre se realizará el esperado Sorteo Extraordinario de Navidad de España o también conocido como el Gordo de España. Va EN VIVO y EN DIRECTO desde el Teatro Real de Madrid, ubicado en la plaza céntrica de Isabel II. Te contamos aquí todos los detalles que traerá este esperado evento navideño.

La hora estimada para el sorteo del Gordo de España son las 8:00 de la mañana (hora española). Los ganadores se darán a conocer en plena transmisión o por las redes sociales del Sorteo Extraordinario de España.

Recuerda que no hay mayor suerte que la de tener cerca a los tuyos. Comparte tu suerte con quienes más quieres. https://t.co/ibWlEQJpUp #LaSuerteDeTenernos #LoteríaNavidad #ElSorteoQueNosUne pic.twitter.com/923X5nLK6s — Lotería de Navidad (@loteria_navid23) December 14, 2023

¿Cuál es el protocolo del Sorteo Extraordinario de España?

La transmisión comienza desde las 8 am, pero recién comenzarán a sacar las bolillas desde las 9 am. En ese momento es cuando aparecerán los niños y niñas de la cantinela de San Ildefonso, quienes son los encargados de cantar las bolillas. Cabe mencionar que el evento tendrá una duración de tres horas y media. Finalizará cuando ya no quede ninguna bola.

¿Cuáles serán los premios que repartirá el Gordo de España?

Como todos los años, el Gordo de España entregará millones de millones de euros. Por ello es que es tan codiciado por todos en el mundo.

Esta vez el Sorteo Extraordinario llegará a repartir premios que encierran los 740 millones de euros. La lista completa de premios es la siguiente:

El Gordo (primer premio) – 4 millones de euros

Segundo premio – 1 millón 250 mil de euros

Tercer premio – 500 mil euros

Cuartos premios (2) – 200 mil euros

Quintos premios (8) – 60 mil euros

Cabe resaltar que los premios que sean inferiores o igual a 40 mil euros no están sujetos al gravamen especial, por lo que si toca esta cantidad o menos se cobra el premio íntegro. Si el premio supera los 40 mil deberá hacer un aporte del 20% a Hacienda.