Altos mandos presentaron a Donald Trump opciones militares para Venezuela en los próximos días, según CBS News

Altos mandos militares estadounidenses informaron al presidente Donald Trump sobre opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo la posibilidad de ataques terrestres. Estas presentaciones tuvieron lugar este miércoles, según reportó CBS News, citando múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca.



De acuerdo al medio estadounidense, el informe de opciones fue presentado por altos funcionarios, entre ellos el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine y según sus fuentes estos informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.



No obstante, a pesar de las discusiones, dos de las fuentes señalaron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final respecto a la acción militar.



La información indica que la comunidad de inteligencia estadounidense cooperó en la elaboración de estos planes, proporcionando información crucial para las posibles operaciones.

Mientras estas deliberaciones ocurrían en la Casa Blanca, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford -una embarcación clave con 75 aviones y 5,000 marineros- ya ha ingresado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la unidad principal de combate para operaciones en el Caribe y Sudamérica.



El Ford se une a una flotilla que ya incluye destructores, aviones de guerra y unidades de operaciones especiales desplegadas en la región.



Este incremento de la actividad militar ocurre en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico. En los últimos dos meses, el ejército estadounidense ha realizado ataques contra al menos 21 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas desde Sudamérica a Estados Unidos. Estos ataques han resultado en la muerte de al menos 80 presuntos narcotraficantes.



Opciones militares que baraja la Casa Blanca, según el NYT



Hace un semana, el diario The New York Times (NYT) ya había reportado sobre la presentación de opciones militares por parte de altos mandos militares al presidente Trump como parte de una posible ofensiva sobre Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, líder del régimen chavista que controla al país sudamericano.

De acuerdo al medio neoyorquino, estos asesores han estado impulsando diversas opciones, que van desde bombardeos selectivos a través de ataques aéreos hasta la toma de control de yacimientos petroleros.



Las fuentes del NYT indicaban que el Departamento de Justicia trabajaba para afinar un dictamen que designaría a Maduro como jefe narcoterrorista, buscando así esquivar la necesidad de la autorización del Congreso para actuar militarmente en Venezuela.

Sin embargo, el mismo medio hacía mención que Donald Trump se tomaba con cautela estas opciones. La posibilidad de un fracaso humillante o de bajas estadounidenses lo frena, según sus asesores, que lo ven continuamente interesado en saber qué ganaría Estados Unidos.