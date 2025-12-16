Donald Trump ordena bloqueo total de todos los petroleros sancionados "que entran y salen de Venezuela"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Trump anunció esta medida en su red social Truth Social, con acusaciones al régimen chavista de haber robado activos estadounidenses, incluyendo petróleo y tierras, y lo designa como una organización terrorista extranjera por razones como narcotráfico y trata de personas.



En su publicación, Trump advierte que "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica".

"Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente", posteó.

Agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Trump enfatizó que "por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera".

Como parte de la orden, indicó que "los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

"Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE", afirmó al final de su publicación.

Tensión en el Mar Caribe

Este anuncio se produce en medio de un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe que Trump defiende como acciones contra el narcotráfico, pero que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo la administración chavista, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca indicó que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y sería trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.