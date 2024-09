Cifra de bomberos muertos por enfermedades contraídas tras el 11-S supera a fallecidos en el ataque

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ataques del 11 de septiembre de 2001, de los que pronto se cumplen 23 años, se cobraron un gran número de vidas en el cuerpo de bomberos de Nueva York, pero han sufrido aún más muertes por las enfermedades contraídas ese día en el rescate de las víctimas.

Mientras que 343 murieron en la respuesta inmediata a los ataques, sea para rescatar a supervivientes o para retirar escombros, 363 más han fallecido desde entonces por las condiciones tóxicas con que desarrollaron su trabajo ese día y los siguientes.

Las cifras, que publica este jueves el portal www.gothamist.com., fueron comunicadas el miércoles durante una ceremonia en el cuartel central de bomberos de Brooklyn.

"Hemos visto morir a más de 360 compañeros por su valentía y su entrega", dijo el comisario Robert Tucker, en el evento en que se inscribió el nombre de 32 nuevas víctimas en un mural, entre las que se cuentan paramédicos o enfermeros del cuerpo.

Los 352 agentes químicos que se identificaron entre los escombros de la conocida 'Zona Cero' se tradujeron en numerosas enfermedades respiratorias, y en los casos más graves derivaron a cáncer de próstata (900 en total) y de otros tipos.

En total, trabajaron en la 'Zona Cero' 15.500 miembros del cuerpo de bomberos, algunos por periodos superiores a treinta días, lo que les hizo respirar aquella atmósfera contaminada.

(Con información de EFE)

Torres gemelas: así se transmitió en vivo el atentado del 11 de septiembre en Nueva York

El atentado del 11 de setiembre de 2001 dejó una gran consternación, porque por primera vez un ataque terrorista era transmitido en vivo para todo Estados Unidos y el mundo a través de la televisión. El impacto del segundo avión contra la torre este del World Trade Center tomó desprevenido a los periodistas que cubrían el incidente y 23 años después, las imágenes del ataque siguen generando impacto.

Transmisión en vivo. Los primeros reportes, cerca de las 09:00 a.m. del 11 de setiembre del 2001, hablaban sobre una gran explosión en la torre oeste del World Trade Center, las ‘Torres Gemelas’ para todo el mundo. Los principales canales de Estados Unidos (CNN, ABC, NBC, CBS) interrumpieron su transmisión abruptamente para informar sobre lo ocurrido, con imágenes de la torre humeante y sin muchos detalles la cuya naturaleza del incidente. Solo se hablaba de una explosión. Esto no tardaría en cambiar.

El segundo avión. A las 09:03 am., mientras los conductores de los noticieros y sus reporteros hablaban sobre el caos que se vivía en Nueva York, desde un rincón de la pantalla hizo su aparición un segundo avión. “Parece que un helicóptero de la Policía se acerca para ayudar”, dijo inocentemente una presentadora del canal Warner.



Cuando la aeronave se estrelló contra la Torre Sur, la sorpresa y la incredulidad se apoderaron de reporteros, conductores e incluso de técnicos y camarógrafos, cuyas voces se pueden oír al fondo, gritando el tan norteamericano “Oh my god!” (Oh dios mío). Se hizo evidente que esto no era un accidente, sino un atentado. Esa mañana, Estados Unidos supo lo que era el terror en el corazón de su territorio, en la ‘Gran Manzana’, en uno de los máximos símbolos del país.