Ciudadanía americana: ¿cuánto tiempo puedo estar fuera del país sin afectar el proceso de naturalización?

Para obtener la ciudadanía american, primero debes ser residente legal en Estados Unidos. También, debes cumplir con los requisitos de presencia física y residencia continua

Para convertirse en ciudadano estadounidense (si naciste fuera de Estados Unidos), se debe realizar una Solicitud de Naturalización con el Formulario N-400. Un requisito indispensable para solicitar la ciudadanía es demostrar presencia física en el país por un periodo determinado de tiempo.

Para conocer a detalle cuál es el tiempo que debes estar en Estados Unidos y que continúe sin problemas el proceso de naturalización, se debe entender lo que es la presencia física y la residencia continua. Mientras que lo primero se refiere a encontrarse en el país previo a presentar su solicitud de naturalización, el segundo se trata de cuánto tiempo puedes estar fuera cuando ya se inició el proceso.

¿Cuánto tiempo debo estar dentro y fuera del país sin afectar el proceso?

Cabe destacar que para solicitar la ciudadanía, primero debe ser residente permanente (portador de Green Card) por un período de 5 años.

De esos 5 años, ha tenido que estar presente por 30 meses dentro del país y los 3 meses previo a la entrega del Formulario N-400 en el distrito o estado de Uscis en que el solicitante tiene su residencia.

Cuando su solicitud está en trámite, puede viajar al extranjero, incluido su país de origen, por un período no prolongado. Según la Uscis, si un viaje dura más de 180 días, la entidad puede determinar que no ha residido continuamente en Estados Unidos y no ser elegible para la naturalización.