Las jóvenes le reclamaron al encargado del restaurante por qué no podían juntar las meses, pese a que este les explicaba sobre los protocolos de distanciamiento social. | Fuente: Facebook | Mickey Corona

La policía de Tennessee investiga el caso de un grupo de jóvenes que participaba en una fiesta de soltera en un restaurante en la que una de ellas le terminó tosiendo al encargado del local por impedirles juntar las mesas al estar prohibido como medida de contención contra la COVID-19.

"Esta persona debe ser responsable de sus acciones, para saber que su acción tiene un efecto dominó", expresó el copropietario del restaurante Mikey Corona a BuzzFeed News.

Según narró Corona al medio, las 10 chicas llegaron al local y se sentaron en dos mesas adyacentes, pero comenzaron a juntarlas, violando las pautas de distanciamiento social y con el máximo de seis personas en cada una.

Cuando una de estas amenzó al encargado de decirles que estaba a punto de perder a 10 clientes, este respondió que "era un riesgo que iban a tomar". En ese momento, todas ellas se pararon de la mesa y Corona se percató que menos de la mitad de ellas llevaba mascarillas.

Minutos después, una de ellas se acercó hacia un mozo y le tosió tres veces. "Inmediatamente fui hacia ella y dije: 'No. Eso no está bien. Acabas de agredir a mi empleado'", dijo. "Ella me miró, sonrió y siguió caminando", agregó.

"Eso se considera asalto y no lo estamos tomando a la ligera", escribió Corona en una publicación de Facebook en un grupo de otros trabajadores de restaurantes de Tennessee.

Este señaló que ha presentado una denuncia en la comisaría y la acusada puede ser acusada como asalto. La joven ha sido identificada, pero la identidad se está manejando en reserva.

Este último martes, el estado de Tennessee informó 1 805 nuevos casos y 25 muertes por el coronavirus, lo que eleva el número de muertes del estado a 1 117.