La cifra de nuevos casos de la COVID-19 en EE.UU. ha disminuido en más del 45 % desde una semana atrás, y la tasa de muertes por esta enfermedad ha bajado en casi el 20 %. Foto: Los clientes usan máscaras protectoras mientras esperan en la fila afuera de un restaurante en Washington, DC. | Fuente: AFP

Estados Unidos relajó este viernes sus recomendaciones sobre el uso de la mascarilla para protegerse de la COVID-19, al considerar que el 70 % de la población puede dejar de utilizarla, según las nuevas instrucciones difundidas este viernes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"Nos encontramos en una posición mejor como país y tenemos más herramientas para protegernos y proteger a la comunidad, como las vacunas, los refuerzos, un acceso más amplio a las pruebas, la disponibilidad de máscaras de alta calidad y tratamientos nuevos", dijo la directora de CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa.

Mapa del país de zonas de riesgo

Los CDC han elaborado un mapa de Estados Unidos, según sus zonas de riesgo o con mayor incidencia. El 28 % de la población se encuentra aún en condados "anaranjados" que señalan altos niveles de la pandemia de la COVID-19.

Pero los residentes en los condados con niveles bajos y medio de riesgo ya no necesitan usar las mascarillas en sitios públicos. No obstante, la agencia recomendó que quienes sigan teniendo riesgos, como los que tienen comprometido su sistema inmunitario, consulten a su médico antes de quitárselas.

Los CDC de Estados Unidos siguen recomendando que todas las personas reciban la vacuna y los refuerzos de vacuna, y que se sometan a pruebas para la detección del coronavirus si es que se sienten enfermas.

En el mapa coloreado de los CDC, los condados "verdes" que tienen niveles bajos de la COVID-19 alojan al 30 % de los habitantes de Estados Unidos, y los "amarillos" que tienen niveles medios incluyen al 43 % de los residentes del país.

Casos disminuyen

La cifra de nuevos casos de la COVID-19 ha disminuido en más del 45 % desde una semana atrás, y la tasa de muertes por esta enfermedad ha bajado en casi el 20 %, según el registro que lleva la Universidad John Hopkins, en Baltimore, Maryland.

Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, las hospitalizaciones de pacientes por casos graves de la COVID-19 han bajado en casi el 24 % en una semana.

(Con información de EFE)

