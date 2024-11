Donald Trump afirma que "no habrá violencia" si pierde ante Kamala Harris en las elecciones de EE. UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Donald Trump aseguró que “no habrá actos de violencia” una vez que se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos este martes, 5 de noviembre, donde el candidato republicano compite con la aspirante demócrata Kamala Harris para dirigir los destinos del país norteamericano entre el 2015 y 2019.

Luego de ir al Palm Beach, Florida, junto con su esposa Melania Trump, para emitir su voto en los comicios, Donald Trump aseguró que no será necesario pedirles a sus partidarios, seguidores y simpatizantes que no violenten instalaciones ni hagan desmanes.

"No tengo que decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no habrá violencia. Mis seguidores no son personas violentas. No tengo que decirles eso. Y desde luego no quiero que haya violencia, pero ciertamente no tengo que decírselo a ellos. Son grandes personas. Son personas que creen en la no violencia", declaró Donald Trump.

Cabe mencionar que, en enero de 2021, los simpatizantes de Donald Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos en un intento de detener la certificación de las elecciones de 2020, en las cuales el candidato perdió las elecciones ante Joe Biden.

Donald Trump acudió al Palm Beach, Florida, junto con su esposa Melania Trump. | Fuente: AFP

Donald Trump verá los resultados con familiares y amigos en Mar-a-Lago

Donald Trump verá los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos acompañado de su familia y un reducido grupo de amigos en su resort Mar-a-Lago en Florida, según pudieron confirmar fuentes a CNN.

Del mismo modo, se conoció que los miembros de su club fueron invitados a una cena para ver los resultados junto al candidato republicano. "Es probable que Trump pase a saludar y socializar con los invitados durante la noche", señaló el citado medio.

Por otro lado, para Tim Walz, gobernador de Minnesota y actual candidato a la vicepresidencia con Harris, consideró que Donald Trump podría conceder "probablemente" la elección en caso pierda ante la candidata demócrata Kamala Harris.

Asimismo, Tim Walz también se comprometió a "dar la mano y trabajar para el ganador" en caso Kamala Harris pierda la elección este martes 5 de noviembre.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis