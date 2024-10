Biden calificó de "basura" a seguidores de Trump tras chiste sobre Puerto Rico y obliga a Harris a desmarcarse del presidente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, se desmarcó este miércoles de la polémica que desató el presidente estadounidense, Joe Biden, al llamar "basura" a los seguidores del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, por el chiste racista sobre los puertorriqueños.

"Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan", expresó la vicepresidenta ante la prensa desde la base aérea de Andrews, a las afueras de la capital.

Aunque Harris señaló que Biden ya ha "aclarado sus comentarios", la aspirante demócrata repudió cualquier discurso que divida a la sociedad y reiteró el mensaje de unidad nacional que expresó la noche del martes en un multitudinario mitin electoral frente a la Casa Blanca.

"En el trabajo que hago intento representar a toda la gente, me apoyen o no, y como presidenta de Estados Unidos seré la presidenta de todos los estadounidenses hayan votado por mí o no", declaró.



El mandatario salió este martes en defensa de Puerto Rico, a la que un humorista calificó como "isla flotante de basura" en un mitin de Trump en Nueva York, y señaló que la única basura que ve son "sus seguidores".

Al candidato republicano, según indicó en una llamada con periodistas organizada por la ONG Voto Latino, "no le importa nada la comunidad latina".

"Es un hombre de negocios fallido. A él solo le importan los amigos multimillonarios que tenía y para los que acumuló riqueza. Y dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país", destacó.

El presidente demócrata insistió en sus críticas: "Justo el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo. (...) La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Su demonización es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho", sostuvo.

Rechazo de los republicanos

Los comentarios de Biden provocaron el rechazo por parte tanto de Trump como de políticos del partido republicano.

"Realmente no sabe lo que dijo. Es algo terrible, terrible, pero realmente no lo sabe", dijo Trump en un mítin en Allentown, una localidad de mayoría latina en Pensilvania.

En su cuenta de X, el presidente Biden rectificó sus comentarios asegurando que se refería a la "retórica de odio proferida por el seguidor de Trump" en Nueva York.

"Dije que era basura, la única palabra que encuentro para describirla", escribió el presidente, "los comentarios en ese mitin no reflejan realmente lo que somos como país".

Además de Trump, el senador Marco Rubio, a quien el mandatario ha invitado a varios mitines para atraer el voto hispano, también criticó esta noche a Biden.

"Espero que su campaña esté a punto de pedir perdón, por lo que acaba de decir. No somos basura, somos patriotas que amamos Estados Unidos", concluyó el legislador durante el mitin en Allentown.

Rubio, que representa Florida, es de origen cubano; sus padres emigraron a EE.UU. en 1956 y él nació en Miami.

