La invasión "jamás habría ocurrido" si él fuera todavía presidente de Estados Unidos, ha asegurado. "(Putin) no lo hubiera hecho si estuviera yo", ha asegurado. "No lo hubiera hecho. Como mínimo, habrían llegado a un acuerdo", ha argumentado. | Fuente: AFP

El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Ucrania debería de haber llegado a un acuerdo con Rusia antes de la invasión "entregando" Crimea y comprometiéndose a no entrar en la OTAN.

"Podrían haber entregado Crimea. Podrían haber hecho algo con la OTAN. 'Vale, no entramos en la OTAN' y tendrían un país, porque creo que Putin quería llegar a un acuerdo", ha afirmado Trump en una entrevista en el programa de entrevistas The Clay Travis & Buck Sexton Show.

La invasión "jamás habría ocurrido" si él fuera todavía presidente de Estados Unidos, ha asegurado. "(Putin) no lo hubiera hecho si estuviera yo", ha asegurado. "No lo hubiera hecho. Como mínimo, habrían llegado a un acuerdo", ha argumentado.

Sin embargo, Trump cree que "ahora (Putin) no quiere llegar a un acuerdo". "Creo que es mucho más difícil un acuerdo. Está reventando todo. Va a conquistarla entera y es muy, muy triste ver lo que ha pasado en Ucrania. Muy, muy triste", ha aseverado. "Prefiere tener el país entero ahora que ha empezado", ha añadido.

Para Trump, la decisión de Putin de enviar cientos de miles de soldados y material militar a la frontera fue "una gran táctica de negociación". "Envió 200 000 militares a la frontera para negociar y podría haberse llegado fácilmente a un acuerdo y ahora no estoy seguro de que se pueda llegar a un acuerdo muy fácilmente", ha argumentado.



EE.UU. enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha confirmado este lunes en rueda de prensa que Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 550 millones de dólares (536 millones de euros).

El Pentágono ha dicho en un comunicado, recogido por Bloomberg, que la nueva ayuda incluirá más municiones para los Sistemas Avanzados de Cohetes de Alta Movilidad, conocidos como HIMARS, así como 75.000 rondas de municiones de artillería de 155 milímetros.

"Esta autorización es la decimoséptima extracción de equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para Ucrania por parte de la Administración Biden desde agosto de 2021", esgrime el comunicado, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

En total, con este nuevo paquete, Washington ha comprometido aproximadamente 8.000 millones en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo desde que Rusia invadió por primera vez a su vecino a fines de febrero.

(Europa Press)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.