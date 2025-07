Donald Trump da 60 días a 17 farmacéuticas para poner el precio más bajo a nuevos medicamentos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves un plazo de 60 días a 17 farmacéuticas para garantizar los mejores precios a los nuevos medicamentos o afrontar en caso contrario "todas las herramientas" que su Administración movilizará en beneficio de las familias.



Trump mandó cartas a los directivos de dichas empresas, entre ellas Eli Lilly and Company, en la que les advierte que a partir de ahora "lo único" que aceptará de los fabricantes es un compromiso que ofrezca a los ciudadanos el fin "de los precios enormemente inflados y el del uso gratuito de la innovación estadounidense por parte de los países europeos y otros países desarrollados".



Entre sus exigencias, según la misiva leída por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se incluye extender los precios "de nación más favorecida al plan médico Medicaid, devolver los ingresos adicionales obtenidos en el extranjero a los pacientes y contribuyentes estadounidenses y permitir la compra directa a precios de nación más favorecida".



Trump publicó poco después las 17 cartas en su plataforma Truth Social, dirigidas a Eli Lilly and Company, Pfizer, Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals, Merck and Company, EMD Serono, GSK, Johnson & Johnson, Genentech, Amgen, AstraZeneca, Novo Nordisk, Gilead Sciences, Novartis, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim y AbbVie.



En ellas, el líder republicano recordó que el 12 de mayo firmó una orden ejecutiva que solicitó a esas compañías reducir en un plazo de 30 días los precios de los medicamentos en el país.

Trump: "Proteger a las familias estadounidenses"

El objetivo es garantizar que los estadounidenses paguen los mismos precios que disfrutan otras naciones desarrolladas.



"Actualmente, los medicamentos de marca en Estados Unidos son, de media, hasta tres veces más caros que en cualquier otro lugar para los mismos medicamentos. Esta carga inaceptable sobre las familias estadounidenses trabajadoras termina con mi Administración", subraya el texto.



Si se niegan, según dicha carta, el Ejecutivo desplegará todas las medidas a su alcance "para proteger a las familias estadounidenses de las continuas prácticas abusivas en la fijación de precios de los medicamentos".



"Los estadounidenses exigen precios más bajos en los medicamentos y los necesitan hoy. Otras naciones se han aprovechado de nuestra innovación durante demasiado tiempo y es hora de que paguen lo que les corresponde", concluye la misiva.