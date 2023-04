Donald Trump denuncia a su exabogado por dañar su imagen y le pide 500 millones de dólares

El expresidente viene afrontando un proceso judicial por haber ocultado el pago a una actriz de cine para adultos | Fuente: EFE

El expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado al que fuese su abogado, Michael Cohen, por 500 millones de dólares alegando que rompió su contrato al hablar sobre el exmandatario en medios de comunicación, dañando su imagen y reputación.

Cohen fue abogado de Trump y el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, delito por el que se declaró culpable y cumplió algo más de un año de cárcel. También ha colaborado con la justicia en la parte de la investigación que atañe a Trump, y se ha ofrecido a declarar sobre ello en numerosas ocasiones.

Ahora, Donald Trump le acusa de haber incumplido el contrato que firmó con él al revelar información confidencial sobre el magnate en numerosas entrevistas para medios de comunicación, así como en un podcast creado por el propio abogado y en dos libros que escribió sobre el expresidente.

En la denuncia, también acusa a Cohen de utilizar estas declaraciones para verter información falsa sobre el magnate, así como dañar su reputación e imagen a base de perjurios.

Según el texto de la demanda, Cohen "se benefició de su relación confidencial con Trump para obtener ganancias económicas", así como reparar su propia reputación, dañada por "sus continuas malas representaciones y sus actos engañosos", según recoge la cadena CNN.

Por su parte, el letrado de Cohen ha afirmado en un comunicado que combatirán esta denuncia, y que Trump "está una vez más usando y abusando del sistema judicial como una forma de acoso e intimidación hacia Michael Cohen".

Cuando se conoció la imputación de Trump por la investigación de presunto fraude, al esconder los pagos a Stormy Daniels, Cohen fue una de las primeras personas en hablar, alegando que le "consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente", y celebrando la imputación.

Se declara no culpable

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el martes no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz de cintas para adultos, Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera público una relación sexual entre ambos.

Trump, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14.30 hora local (18.30 GMT) con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23, según The New York Times, que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

(Con información de Europa Press y AFP)