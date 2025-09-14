Últimas Noticias
Donald Trump dice que la violencia política es un problema de la izquierda y no de la derecha

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Trump atribuye la violencia política en EE.UU. a la izquierda, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Autoridades investigan al sospechoso, mientras el país enfrenta otros casos recientes, como el asesinato de la legisladora demócrata Melissa Hortman.

Donald Trump dice que la violencia política es un problema de la izquierda y no de la derecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la violencia política en el país es un problema de la izquierda y no de la derecha, después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"El problema está en la izquierda. No en la derecha", declaró a la prensa en Nueva Jersey antes de volar de regreso a Washington.

“Cuando ves a los agitadores, ves las cosas que dicen tan malas de nuestro país, las quemas de banderas estadounidenses por todas partes, eso es la izquierda. Eso no es la derecha”, añadió.

Kirk, de 31 años y un estrecho aliado de Trump, fue asesinado el pasado miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley frente a miles de personas.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de perpetrar el crimen, e investigan su motivación.

Congresistas demócrata asesinada

Los casquillos de las balas utilizadas por Robinson tenían grabados mensajes con referencias antifascistas y de videojuegos.

El país también ha registrado otros casos recientes de violencia política, como el asesinato de la legisladora demócrata Melissa Hortman y su esposo, quienes fueron encontrados muertos a tiros en su domicilio el pasado mes de junio. 

Donald Trump Charlie Kirk

