Trump también destaca que en lo que va de su gestión los precios de los medicamentos se han reducido.
Afirma que el 100% de los empleos creados durante su gobierno han sido en el sector privado, en lugar del sector público. También aseguró que durante su administración los salarios han crecido más que la inflación. Afirma que estos logros son consecuencia de los aranceles impuestos durante su gestión.
Trump dice que en su mandato los ingresos de los trabajadores han aumentando, a diferencia de lo hecho durante la gestión de su antecesor, Joe Biden.
Trump afirma que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas mas poderosas del mundo y que en los últimos 10 meses zanjó diez guerras. Además asegura que, bajo su liderazgo, por primera vez hubo paz en Medio Oriente tras más de mil años.
Inició el discurso de Trump. Afirma que "en los últimos 7 meses cero inmigrantes ilegales han ingresado al país". "No se necesitaba nueva legislación, solo necesitábamos un nuevo presidente", afirmó.
"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00", dijo el periodista en el pódcast 'Judging Freedom', de tendencia conservadora.
El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.
En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.
Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.
La intervención de esta noche tendrá lugar en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.
Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a la prensa que el presidente hablará sobre sus logros este año y sus planes para los próximos tres años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso a la nación la noche de este miércoles. La hora prevista es las 9:00 p.m., hora de Washington D.C. (la misma hora en el Perú).
