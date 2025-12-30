Hace 13 minutos

El Gobierno Regional del Cusco informó que han activado los protocolos de emergencia para ayudar a los pasajeros y heridos que se encuentran varados en el lugar del accidente.

"El gobernador regional Werner Salcedo, en su calidad de presidente de la UGM, se desplazó a la zona para supervisar las labores de atención, coordinar acciones y brindar acompañamiento a los afectados", se lee en el comunicado emitido por la entidad.