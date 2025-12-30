🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes tras el choque frontal entre dos trenes en el sector Pampacahua (kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu), en Cusco.— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 30, 2025
La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu realiza diligencias urgentes en el sector Pampacahua, en el kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, en Cusco, tras el choque frontal de los trenes.
Indecopi anunció que inició una investigación de oficio tras el accidente. La institución precisó que se buscará conocer si las empresas ferroviarias brindaron la atención oportuna a los pasajeros heridos, con el objetivo de determinar si cuentan con el respectivo seguro por accidentes.
El alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma Herrera, indicó que, hasta el momento, hay 19 heridos graves y más de 35 de heridos que están siendo evacuados a la ciudad de Cusco.
El Gobierno Regional del Cusco informó que han activado los protocolos de emergencia para ayudar a los pasajeros y heridos que se encuentran varados en el lugar del accidente.
"El gobernador regional Werner Salcedo, en su calidad de presidente de la UGM, se desplazó a la zona para supervisar las labores de atención, coordinar acciones y brindar acompañamiento a los afectados", se lee en el comunicado emitido por la entidad.
El Ministerio de Salud informó que están movilizando 12 ambulancias y profesionales de salud a las zonas más cercanas al accidente para brindar apoyo.
Por su parte, la empresa IncaRail informó mediante un comunicado que todo su personal fue trasladado a la zona para brindar acciones de apoyo a los pasajeros.
Desde la Policía Nacional además confirmaron que, agentes de la Unidad de Emergencia y Alta Montaña fueron enviados para brindar apoyo a los pasajeros.
Fuentes de RPP confirmaron que desde la empresa PeruRail enviaron tres vagones vacíos para evacuar a los heridos y viajeros varados.
Videos filmados en la zona muestran que los vagones de ambos trenes presentan daños estructurales en la parte frontal. Los viajeros, con sus equipajes, permanecen sentados al costado de la vía.
El médico Omar Farfán, gerente de Salud de Cusco, informó en diálogo con RPP que el accidente dejó en promedio 40 heridos. “Aproximadamente, 20 se encuentran con un diagnóstico de relativa gravedad y los otros 20 serían policontusos”, señaló.
El accidente dejó un fallecido, quien fue identificado como Roberto Cárdenas. Según fuentes policiales, la víctima era un maquinista de la empresa IncaRail.
Dos tres, uno de la empresa PeruRail y otro de IncaRail, chocaron en el kilómetro 98 de la vía Machu Picchu – Ollantaytambo, en el sector Pampacahua, en el Cusco.
