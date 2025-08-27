Últimas Noticias
Donald Trump pedirá la pena de muerte para todo caso de homicidio en Washington D.C.

La pena de muerte en Washington D.C. fue abolida desde hace décadas.
La pena de muerte en Washington D.C. fue abolida desde hace décadas. | Fuente: EFE
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", declaró el presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado por castigar los casos de homicidio en Washington D.C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia.

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", ha declarado durante una reunión que ha mantenido el martes con su Gabinete ante la presencia de periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que "buscaremos" la pena capital para todo aquel que comete un homicidio, alegando que se trata de "una medida preventiva muy fuerte".

"Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo", ha asegurado, si bien ha reconocido que "no sé si estemos preparados para ello en este país".

"No tenemos otra opción"

Con todo, ha señalado que "no tenemos otra opción" que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una "ciudad segura" gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal (FBI).

En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense ha señalado que serán estos quienes "tendrán que tomar su propia decisión".

