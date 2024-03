Donald Trump reta a Joe Biden a un debate de cara a las elecciones de Estados Unidos

El expresidete de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al actual mandatario, Joe Biden, a realizar un debate de cara a las próximas elecciones presidenciales del país, en las que aparentemente ambos reeditarán el duelo de los comicios de 2020.

"Es importante, por el bien de nuestro país, que Joe Biden y yo debatamos cuestiones que son vitales para América y el pueblo americano", ha manifestado el exmandatario estadounidense en una publicación en su propia red social, Truth Social.

Joe Biden parte como el principal, y casi único, candidato para representar a los demócratas en las elecciones. Trump, por su parte, ha convencido también a gran parte del electorado republicano por delante de Nikki Haley, quien ya se ha retirado de las primarias.

"Por lo tanto, convoco debates en cualquier momento, en cualquier lugar. Espero recibir una respuesta. Gracias por su atención en este asunto", ha añadido el magnate, que en la víspera ha arrasado en las primarias republicanas celebradas en varios estados.

Ambos protagonizaron las últimas elecciones estadounidenses, celebradas en 2020. En aquella ocasión, Biden se impuso y logró desbancar de la Casa Blanca a un Trump que azuzó la teoría de un amaño electoral, desembocando en el asalto al Capitolio.

Trump compara a inmigrantes con Hannibal

El expresidente Donald Trump comparó a los inmigrantes de Estados Unidos con el personaje Hannibal Lecter, el asesino en serie y caníbal de la película The Silence of the Lambs (El Silencio de los Inocentes, en Latinoamérica).

Durante una entrevista que ofreció al medio conservador Right Side Broadcasting Network (RSBN) desde Mar-a-Lago, su residencia en el sur de Florida (EE.UU.), el virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre próximo volvió a cargar contra los inmigrantes que llegan al país.

"Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios", dijo Trump. "Ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) The Silence of the Lambs", agregó en la charla emitida la noche del lunes y en la que dijo: "No los queremos en este país".

