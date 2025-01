Donald Trump retorna a la Casa Blanca [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El personaje mediático conservador y multimillonario Donald Trump volverá a la Presidencia de los Estado Unidos el 20 de enero de 2025. Cuatro años después de no conseguir la reelección, arrasó en las primarias del Partido Republicano y el 5 de noviembre pasado obtuvo una clara victoria electoral. Conozcamos más en el siguiente informe.

Antes de volver a asumir la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump ya generó un terremoto internacional con su anuncio de evaluar una devolución del canal de Panamá, expresar su interés en Groenlandia y anunciar el cambio de nombre del golfo de México.

"Tienen que tratarnos con justicia y no nos han tratado con justicia, entonces exigiremos que el canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América en su totalidad, rápidamente y sin preguntas. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad, me lo llevan diciendo mucho tiempo, mucho antes incluso de que me presentara las elecciones. Vamos a cambiar el nombre del golfo de México por el del golfo de América. Es un nombre lindo y es mucho más apropiado", expresó Donald Trump.

Trump proviene de una familia que hizo su fortuna en el sector inmobiliario, pero también ha sido un personaje mediático en su país, con participaciones representándose a él mismo en películas y series, además de dirigir el programa concurso "El aprendiz", donde emprendedores competían por dirigir sus empresas. Cuando un concursante perdía, Trump le decía "estás despedido".

En 1999, fue precandidato por el Partido Reformista, pero se retiró durante las elecciones primarias. En 2011, volvió a evaluar una postulación, pero desistió. Finalmente, en junio de 2015, anunció su aspiración presidencial por el Partido Republicano.

Donald Trump y el anuncio de su candidatura en 2015

"Señoras y señores, anuncio oficialmente que compito para ser presidente de Estados Unidos, para hacer nuestro país más grande, de nuevo", precisó Donald Trump.

Aquella vez, Trump se enfrentó a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Los ciudadanos votaron el 8 de noviembre de 2016 y, aunque ella tuvo más votos que Trump, éste resultó elegido debido al mecanismo electoral norteamericano que es indirecto. Tras su triunfo, Trump se presentó como una persona conciliadora.

Tras su triunfo electoral en 2016

"A todos los republicanos, demócratas e independientes en esta nación, les digo que es el momento de que nos reconciliamos como un pueblo unido. Prometo que seré presidente para todos los estadounidenses y esto es algo muy importante para mí", señaló en el 2016.

Trump aplicó medidas proteccionistas con aranceles o impuestos a diversos productos extranjeros. Mantuvo una tensa relación con China, comenzó la construcción de un muro en la frontera con México para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados y volvió a endurecer las medidas contra el régimen que gobierna Cuba.

El 2020 postuló a la reelección y se enfrentó a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. Tras las elecciones y el triunfo de Biden, Trump afirmó que hubo un fraude electoral; sin embargo, el Congreso estadounidense convocó a una reunión el 6 de enero de 2021, a fin de certificar los resultados. Trump también citó a sus seguidores frente a la Casa Blanca para seguir denunciando el supuesto fraude. En un momento de su discurso pidió a los manifestantes ir al Capitolio.

Donald Trump en el 2020: vamos a marchar al Congreso

"Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a vitorear a nuestros valerosos, senadores y legisladores", indicó.

Los seguidores de Trump ingresaron por la fuerza al Capitolio. Los miembros del Congreso se refugiaron en el hemiciclo. La violenta incursión duró al menos dos horas hasta que diferentes fuerzas de seguridad comenzaron a desalojarlos. La madrugada del 7 de enero de 2021, el Congreso proclamó el triunfo de Joe Biden.

Trump no asistió a la toma de posesión de Biden y, antes de retirarse de Washington, dijo "volveremos de alguna forma". El 15 de noviembre de 2022, anunció su postulación y en un acto de campaña, el 13 de julio de 2024 fue víctima de un intento de asesinato. El autor de los disparos fue Thomas Matthew Crooks, quien hirió a Trump en la oreja derecha antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

Donald Trump en el 2024: momento del ataque

En la campaña, Trump se enfrentó inicialmente a Joe Biden, quien renunció y dio paso a su vicepresidenta Kamala Harris. En las elecciones del martes 5 de noviembre de 2024, se impuso Donald Trump para ser presidente de los Estados Unidos por segunda vez.

Tras su elección, el magnate comenzó a anunciar una serie de medidas que ocasionaron preocupación a los gobiernos de diferentes países. Amenazó con elevar los aranceles a los productos de México y Canadá, si no detienen la migración y el tráfico de drogas, afirmó que su país necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional y que el canal de Panamá debe volver a Estados Unidos por la supuesta influencia china.

Trump se pronuncia sobre el canal de Panamá operado por China

"El canal de Panamá es vital para nuestro país, está siendo operado por China y le dimos el canal de Panamá a Panamá, no se lo dimos a China", indicó.

Dentro de los Estados Unidos, millones de inmigrantes en condición irregular también están preocupados por el anuncio de Trump de ejecutar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, con el despliegue del Ejército para perseguir a los indocumentados

Por otro lado, Trump respira más tranquilo, ya que su triunfo electoral hace imposible que sea procesado por el asalto al Capitolio, pese a que el fiscal del caso dijo que había pruebas suficientes para que sea condenado. Sobre otro caso en su contra, por presuntamente falsificar documentos para pagar el silencio de una actriz de cine para adultos, fue condenado pero el juez lo eximió de ir a prisión y de pagar una multa.