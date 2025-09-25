Donald Trump sin filtros ante Erdogan: "Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves sobre su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que "sabe más que nadie sobre elecciones amañadas".



El republicano pronunció estas palabras al inicio de una reunión, mientras insistía en su falsa acusación de que las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden, fueron fraudulentas.



"Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie", añadió Trump con media sonrisa, señalando con el dedo a Erdogan, quien no respondió al comentario.



El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre a qué se refería, aunque destacó que ambos han sido "amigos por mucho tiempo". Expresó su respeto hacia el líder turco, lo describió como "un tipo duro" y aseguró que hace "un trabajo increíble" en su país.



Priceless: Trump humiliates Erdogan in his face by saying “Erdogan knows about rigged elections better than anybody else” 🤣pic.twitter.com/NZWLErmm2s — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 25, 2025

La oposición en Turquía expresa una creciente preocupación por la democracia en el país, especialmente tras la detención del alcalde de Estambul y principal líder opositor, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, acusado de falsificar su título universitario, un caso que ha generado protestas en las calles.



Erdogan, presidente de Turquía desde 2014 y primer ministro entre 2003 y 2014, ha sido señalado por consolidar un estilo de Gobierno cada vez más autoritario.