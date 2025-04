Donald Trump sugiere a la Unión Europea que compre su energía para tener una reducción arancelaria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido a la Unión Europea (UE) que compre a su país energía por un valor de 350 000 millones de dólares si quieren una reducción arancelaria.

En una comparecencia en el Despacho Oval en Washington junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump fue preguntado por los periodistas asistentes al acto si le parecía suficiente la oferta de la Unión Europea de reducir a cero los aranceles a los bienes de equipo y automóviles procedentes de Estados Unidos.

"No, no lo es", respondió el presidente estadounidense. "Tenemos un déficit con la Unión Europea de 350 000 millones de dólares y va a desaparecer rápidamente", declaró Trump.

"Una de las maneras en que puede desaparecer fácil y rápidamente es que nos compren nuestra energía. Si pueden comprarla, podemos reducir los 350.000 millones de dólares en una semana. Tienen que comprar y comprometerse a comprar una cantidad similar de energía", subrayó.

El mandatario republicano defendió la capacidad de producción energética que tiene su país, en todos los sectores, y su disposición a venderla a la Unión Europea y a otros países para compensar el déficit comercial que sufre EE.UU.

Insistió además en la idea de que la Unión Europea fue creada para hacer daño a su país y ahora debe compensar a Estados Unidos.

La UE está dispuesta a "negociar" para comprar más gas a Estados Unidos

La Comisión Europea señaló hoy que está dispuesta a "negociar" la compra de más gas estadounidense como ha sugerido Donald Trump para reducir los aranceles impuestos, si bien el Ejecutivo comunitario precisó que no es Bruselas quien discute y firma esos contratos, sino las propias empresas.



"La mitad de nuestro gas natural licuado (GNL) ya viene de Estados Unidos y estamos dispuestos a ir más allá, a trabajar con la Administración de Donald Trump, estamos dispuestos a negociar con EE.UU.", dijo en rueda de prensa la portavoz comunitaria de energía, Anna-Kaisa Itkonen.



No obstante, la portavoz subrayó que el Ejecutivo comunitario "como tal, no es un actor de mercado", un día después de que Trump rechazara la oferta europea de cero tarifas en bienes industriales por ambas partes y Trump dijera que podría rebajar los aranceles si la UE compra a su país energía por un valor de 350.000 millones de dólares



"Nosotros no negociamos ninguno de estos contratos. Lo que podemos hacer concretamente es revisar los procedimientos de certificación de la infraestructura de GNL y mirar opciones para agregar demanda", añadió la portavoz, quien dijo que la Comisión no tiene acceso a esos contratos privados, por lo que no puede saber con exactitud cuánto paga la UE a EE.UU. por su gas.



La Unión Europea compró en Estados Unidos el 16,1 % del petróleo que consumió durante el pasado año y el 45,3 % del gas natural licuado importado en la UE, seguido de Rusia (17,5 %) y Noruega (13,5 %), país este último que fue también el origen del 45,6 % del gas en estado gaseoso que llegó a la Unión Europea.



La portavoz de energía de la Comisión agregó que la UE negocia con distintos socios porque busca diversificar sus proveedores para reemplazar el gas natural licuado ruso.



"No queremos ser demasiado dependientes de un solo suministrador, hemos aprendido las lecciones. En todo caso, Estados Unidos sigue siendo un socio importante mientras diversificamos nuestras fuentes de energía y estamos dispuestos a discutir y negociar", concluyó