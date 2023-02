El portavoz de EE.UU. cuestionó la neutralidad de China respecto a la guerra en Ucrania | Fuente: Andina

Pese a su apariencia de país neutral, China ha estado apoyando a Rusia desde el comienzo de la guerra contra Ucrania, aseguró hoy, jueves, el portavoz del Departamento estadounidense de Estado, Ned Price.

"China ha brindado apoyo diplomático, ha brindado apoyo político, ha brindado apoyo económico, se ha hecho eco y repetido como un loro la propaganda de Rusia, sus mentiras, sus distorsiones, sus falsedades, en un esfuerzo por proteger a Rusia", apuntó el funcionario en una rueda de prensa.

Price expuso que no cree que el gigante asiático "se haya mantenido alejado" del conflicto, que este viernes cumple un año, sino que "ha estado brindando un apoyo importante a Rusia".

"En el transcurso de este último año, intentan profesar al mundo esta apariencia de neutralidad", pero, añadió, "en derecho internacional, ningún país responsable puede ser neutral" en un conflicto como este.

"Nuestra preocupación, por supuesto, sería que China diera un paso más para proporcionar asistencia letal a Rusia. Esto no es algo que hayamos visto todavía, pero al mismo tiempo, no creemos que lo haya quitado de la mesa, por lo que seguimos preparados para sancionar a cualquier entidad o empresa en cualquier país del mundo", apuntó.

Advertencia de EE.UU.

Price concordó así con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien advirtió este lunes a China de que si entrega armas a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no solo con Estados Unidos".

"Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El pasado fin de semana los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtieron formalmente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, a través de una carta, a Wang Yi, el máximo responsable de la política exterior de China.

La misiva le fue entregada por varios funcionarios occidentales, entre ellos el propio Blinken.

El pasado martes, Wang mantuvo un encuentro en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien subrayó que "la cooperación en la arena internacional entre la República Popular China y la Federación Rusa (...) tiene una gran importancia para la estabilidad de la situación internacional".

China responde: "Nunca aceptaremos lo que diga EE.UU."

Por su parte, China respondió que es Estados Unidos quien "no deja de proporcionar armas al campo de batalla" y "no China".

"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EE.UU. no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EEUU dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin.

Vale decir que, desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.

"La posición de China sobre la crisis en Ucrania se puede resumir en una frase, y es promover la paz y el diálogo. Es lo que está pidiendo la comunidad internacional", agregó Wang.

El portavoz también instó a Estados Unidos a "reflexionar sobre lo que ha hecho" y a "dar pasos prácticos para enfriar la situación y promover la paz".

"Deben dejar de culpar a otros y de propagar información falsa. China seguirá en el lado del diálogo y la paz y jugará un rol constructivo para enfriar la crisis", señaló.

Durante su estancia en Múnich, Wang Yi reiteró que China seguirá haciendo "esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania y que su país ha sugerido que ambos países "se sienten juntos en una mesa" para alcanzar "una solución política" al conflicto.

El jefe de la diplomacia china reiteró esta posición durante su discurso -agregó que se hará pública próximamente en un informe-, recalcando que China se opone a "guerras nucleares" o a "ataques a instalaciones nucleares" para "evitar catástrofes".

Se espera que Wang Yi llegue hoy a Moscú en la que será la última parada de una gira que le ha llevado por Francia, Italia, Hungría y Alemania.

(Con información de EFE)