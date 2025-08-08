EE.UU. cancela la financiación de 22 proyectos para el desarrollo de vacunas: ¿qué impacto tendrá esta decisión?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció la cancelación de 22 proyectos de investigación enfocados en vacunas basadas en la tecnología de ARN mensajero (ARNm), utilizados para combatir enfermedades como la COVID-19 y la gripe.

La decisión fue informada públicamente por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., a través de un post en su cuenta oficial en X, el pasado martes 5 de agosto.

We reviewed the science, listened to the experts, and acted. BARDA is terminating 22 mRNA vaccine development investments because the data show these vaccines fail to protect effectively against upper respiratory infections like COVID and flu. We’re shifting that funding toward… pic.twitter.com/GPKbuU7ywN — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 5, 2025

Según un comunicado, la medida implica la cancelación de contratos que sumaban una inversión total de 500 millones de dólares. Entre los proyectos afectados se encuentran investigaciones desarrolladas en colaboración con instituciones como la Universidad Emory y la empresa Tiba Biotech. Propuestas presentadas por compañías como Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone y otras también fueron descartadas.

Kennedy explicó en su publicación, que la decisión se tomó con base en datos que, según dijo, muestran que las vacunas ARNm "no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe".

Reasignación de fondos y nuevos enfoques

En su mensaje, añadió que los fondos asignados a estos desarrollos serán redirigidos a otras plataformas de vacunas, las cuales considera “más seguras y amplias” y con capacidad de mantener su eficacia ante mutaciones virales.

La noticia ha provocado diversas reacciones en el ámbito científico y médico. Las vacunas de ARNm fueron ampliamente utilizadas durante la pandemia de la COVID-19 y se estima que contribuyeron a salvar alrededor de 12 millones de vidas a nivel global, incluyendo aproximadamente 3.5 millones en Estados Unidos.

EE.UU. cancela investigaciones en vacunas ARNm: ¿qué impacto tendrá?

Impacto en el futuro de la tecnología ARNm

A pesar de su uso masivo, la tecnología ARNm ha sido objeto de debate, tanto por sus beneficios en rapidez de producción como por cuestionamientos sobre su eficacia frente a variantes virales emergentes. La cancelación de estos proyectos abre interrogantes sobre el rumbo futuro de esta plataforma en el campo de la inmunización y la biotecnología médica.

La cancelación de estos estudios podría tener un impacto significativo en el avance de nuevas vacunas y terapias génicas que utilizan la tecnología de ARNm, la cual ha sido considerada una de las innovaciones más prometedoras en la medicina moderna.

Mientras que algunos expertos piden una reevaluación de la decisión, otros argumentan que es esencial continuar investigando para comprender completamente las capacidades y limitaciones de esta tecnología.

