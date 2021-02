Alexandria Ocasio-Cortez, congresista demócrata de Estados Unidos | Fuente: EFE

La congresista estadounidense demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha revelado durante una intervención en directo en su cuenta de Instagram Live que se considera una superviviente de una agresión sexual.



Ocasio-Cortez, visiblemente emocionada, reveló el suceso que había vivido mientras narraba en directo el trauma que le produjo el pasado 6 de enero contemplar el asalto al Capitolio estadounidense por grupos de seguidores radicales de Donald Trump.



"Soy una superviviente de una agresión sexual. Y no le he dicho eso a mucha gente en mi vida", manifestó visiblemente emocionada.



Para la congresista por Nueva York las dos situaciones, tanto la del asalto sexual del que fue víctima como la del que sufrió el capitolio, le supusieron un trauma, a pesar de que entre ambos hechos no hubo relación.



Ocasio-Cortez hizo un relato detallado de cómo se produjo el motín que acabó en asalto al Legislativo estadounidense pero no entró en la descripción de cómo se produjo el asalto sexual del que fue víctima en el pasado.



La congresista si llegó a comparar la actitud de los legisladores republicanos que no quieren juzgar los hechos ocurridos en el Capitolio con los que usan "tácticas de abusadores".



"La razón por la que digo esto y la razón por la que me emociono en este momento es porque estas personas (los republicanos) que nos dicen que sigamos adelante, que no es gran cosa, que debemos olvidar lo que sucedió, e incluso que nos disculpemos, usan las mismas tácticas de los abusadores".



Durante su Instagram Live aseguró que no se puede "seguir adelante sin rendir cuentas. No podemos sanar sin rendir cuentas. Todas estas personas que nos dicen que sigamos adelante lo hacen por su propia conveniencia".



Ocasio-Cortez describió cómo se escondió en su baño en su oficina del Congreso durante el caos de los disturbios en el Capitolio el mes pasado y fue rescatada por la policía.



La congresista fue elegida por el distrito número 14 de la ciudad de Nueva York, que engloba a algunas áreas de los populares barrios del Bronx y Queens, entre los más pobres de la ciudad.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: