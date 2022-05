Militares ucranianos, a través de la ventana de un edificio, tras un bombardeo una zona residencial en Kiev. | Fuente: AFP

Estados Unidos anunció este martes la creación de un "observatorio de conflictos", inicialmente dotado con seis millones de dólares, para "recolectar, analizar y compartir ampliamente evidencia de crímenes de guerra" que atribuye a Rusia en su invasión de la vecina Ucrania.

Esta nueva iniciativa, bautizada Conflict Watch, tiene como objetivo, en particular, "preservar la información" pública o los datos de los satélites comerciales de acuerdo con los "estándares internacionales", para que puedan alimentar cualquier procedimiento destinado a responsabilizar a los responsables de "atrocidades", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"Una plataforma en línea compartirá la documentación de Conflict Watch con el público para ayudar a refutar los esfuerzos de desinformación de Rusia", agregó la secretaría responsable de la diplomacia estadounidense.

"Criminal de guerra"

Estados Unidos acusó formalmente a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania, en particular contra civiles, y se comprometió a trabajar para responsabilizar a sus autores y patrocinadores.

En abril el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó personalmente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "criminal de guerra" y "carnicero", y fue más allá que su propio gobierno al considerar que Moscú estaba perpetrando un "genocidio" en Ucrania tras las denuncias de matanzas generalizadas de civiles en la ciudad de Bucha.

La difusión de fotos de numerosos cuerpos de ucranianos tirados en las calles de Bucha y arrojados a fosas comunes circularon por todo el mundo, algunos con sus manos atadas atrás, provocó una ola de indignación internacional aunque Moscú lo calificó de farsa y estratagema ucraniana para dañar la imagen rusa y promover acciones en su contra.

(Con información de AFP)

