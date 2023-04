El sospechoso del tiroteo, Pedro Tello Rodríguez (25), fue arrestado, dijo el Departamento de Policía de Elgin. | Fuente: Facebook: Elgin Police Department - Texas

Dos porristas recibieron disparos en un estacionamiento de Texas después de que una de ellas entró a un auto que confundió con el propio, en una serie de incidentes similares que involucraron uso de armas esta semana en Estados Unidos.

Un hombre disparó múltiples tiros a las jóvenes, hiriendo gravemente a una, informó la policía. El tiroteo, ocurrido el martes, se produjo días después de que un adolescente negro fuera baleado en Missouri y una joven fuera asesinada a tiros en el estado de Nueva York, ambos por presentarse en una dirección incorrecta.

En Texas, cuatro porristas adolescentes de élite fueron juntas en el auto de una de ellas a una práctica, y luego volvieron al estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Elgin, donde el resto suele dejar sus vehículos, pasada la medianoche.

"Comenzó a dispararnos a todos"

Una de ellas, Heather Roth, dijo que salió del auto de su amiga y fue a lo que creía que era su vehículo y abrió la puerta, antes de darse cuenta de que había un hombre sentado adentro. Luego regresó al auto de su amiga.

"Veo al tipo salir por la puerta del pasajero, y bajé la ventana y estaba tratando de disculparme", dijo en un video compartido por KTRK, filial local de ABC.

"Simplemente sacó un arma y luego comenzó a dispararnos a todos", contó. El sospechoso de 25 años, Pedro Tello Rodríguez, fue arrestado, dijo el Departamento de Policía de Elgin.

Otra porrista, identificada por los medios locales como Payton Washington, "sufrió heridas graves y fue transportada al hospital en helicóptero", dijo la policía.

Una campaña de GoFundMe, que había recaudado casi $ 70 000 hasta el miércoles por la mañana, dijo que "Payton recibió dos disparos y resultó gravemente herida. Está estable en la UCI y tendrá un largo camino hacia la recuperación".

Roth sufrió un rasguño y fue tratada en el lugar, dijo KTRK.

Incidentes similares

Los tiroteos mortales ocurren regularmente en los Estados Unidos, un país de alrededor de 330 millones de personas y aproximadamente 400 millones de armas.

Ralph Yarl, de 16 años, recibió dos disparos después de tocar el timbre equivocado en Missouri mientras intentaba recoger a sus hermanos. El presunto tirador, un anciano blanco, se entregó.

Y el último sábado por la noche, el dueño de una casa disparó contra un vehículo que se detuvo equivocadamente en la entrada de su estacionamiento, porque los cuatro ocupantes creyeron que era la casa de un amigo. Una mujer de 20 años que viajaba allí murió.

(Con información de AFP)

