Alejandro Toledo debe acudir a Corte Federal de San José para entregarse a justicia de EE.UU.

Edificio Robert F. Peckham, donde se ubica la sede la Corte Federal en San José (California). | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gerardo Reyna

El edificio Robert F. Peckham, donde se ubica la sede la Corte Federal en San José (California), será el lugar donde el expresidente Alejandro Toledo tendrá que entregarse a la justicia de Estados Unidos para su extradición, según informó este miércoles el colaborador de RPP, Gerardo Reyna.

La última vez que se vio a Alejandro Toledo fue en la Corte de San Francisco, una sede judicial a más de una hora de distancia del edificio Robert F. Peckhman. Ahora el exmandatario acudirá a esta sede tras solicitar un cambio por quedar más cerca a su domicilio.

La Corte Federal en San José se encuentra en el centro de la ciudad, una de las más costosas y lujosas para vivir en Estados Unidos junto a Nueva York y San Francisco. La citada sede está próxima al tranvía y a la Universidad de San José.

Orden de entregarse

Más temprano se conoció que el juez de California, Thomas Hixson, ordenó que el expresidente Alejandro Toledo se entregue este viernes 21 de abril a las 11:00 a.m. (hora de Lima) ante la Policía estadounidense para ser detenido y continuar con el proceso de extradición.

Esta acción se produce luego que en la víspera se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado una nueva orden de detención para Alejandro Toledo y así continuar con su extradición.

El pedido se realiza debido a que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos denegó las solicitudes del expresidente para una nueva audiencia.

La extradición de Alejandro Toledo se solicita para que sea procesado judicialmente en Perú por el caso de los cobros irregulares en la construcción de la carretera Interoceánica; tema que forma parte del conjunto de procesos del caso Lava Jato.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter