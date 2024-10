Dos hermanos peruanos fueron asesinados a puñaladas en Nueva York

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos ciudadanos peruanos, los hermanos Leider (27) y Héctor Guevara (24), fueron asesinados a puñaladas en una calle del distrito de El Bronx, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos.

El crimen ocurrió la madrugada del pasado sábado, 12 de octubre, cuando los dos connacionales salían de una fiesta, para acudir a otro evento, y se vieron involucrados en una discusión con un grupo de personas.

Según el Departamento de Policía de Nueva York y la familia de las víctimas, Héctor fue acuchillado en el abdomen y Leider fue apuñalado en el pecho. Los paramédicos trasladaron a los hermanos al Centro Médico Jacobi, donde lamentablemente fueron declarados muertos.

Leider y Héctor Guevara llegaron a Nueva York desde el Perú hace dos o tres años para trabajar. De acuerdo con Daily News, los dos connacionales laboraban en el rubro de la construcción. El más joven de los hermanos deja un hijo de cuatro años en orfandad.

La viuda de Leider Guevara, Merly Vásquez, sostuvo a El Diario de Nueva York que él llegó a llamarla durante la madrugada, para informarle que permanecería en la fiesta por un tiempo. Sin embargo, al día siguiente, su papá se comunicaría por teléfono con ella para pedirle que vaya al hospital.

"Mi papá me llamó (para decirme) que me fuera al hospital. Pensé que estaban vivos, como sea, pero que estaban vivos. Llegué y me dijeron que ya estaban muertos los dos", expresó a Univisión.

Además, la mujer afirmó que los padres de los hermanos Guevara están "destrozados" y señaló que buscan repatriar sus cuerpos.

"Mi corazón está destruido. Me siento sola”, manifestó Mery, quien pide justicia por la muerte de su esposo.

Cancillería brinda asistencia y orientación

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú lamentó el fallecimiento de Leider y Héctor Guevara en Nueva York.

Además, precisó que, a través del Consulado General del Perú en Nueva York, viene brindando asistencia y orientación a sus familiares y "haciendo el seguimiento del caso ante las autoridades competentes".

