La OMS fue notificada de cuatro nuevos casos de H5N1 en humanos en Estados Unidos

¿Qué debemos saber sobre la influenza y por qué debemos vacunarnos? La gripe o influenza es una enfermedad infecciosa, respiratoria, viral y aguda. El virus que causa la gripe es el de la influenza: A, B, C o D. Los más importantes son el A y B y los más frecuentes son H1N1 y H1N5. La trasmisión es por vía aérea, de persona a persona como el Covid 19, tos y estornudos o cuando se toca objetos contaminados y luego la nariz o la boca. Además se contagia por los aerosoles, así lo explicó el doctor Javier Jáuregui, médico neumólogo de la clínica Ricardo Palma. Indicó que las complicaciones de la influenza son pulmonares respiratorias y las no pulmonares. Las pulmonares son neumonía viral que es muy seria y provoca infección en ambos pulmones que puede llegar a necesitar ventilación mecánica y puede tener una doble infección no solo con el virus sino con una bacteria y es difícil de controlar y las no pulmonares afectan al corazón como miocarditis, pericarditis. La vacuna es la intervención más importante en salud pública con respecto a la influenza y esta se aplica una vez al año, precisó el especialista.