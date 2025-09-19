Un hombre murió tras subir a la montaña rusa de parque temático Epic Universe de Florida

El hombre, de 30 años, perdió el conocimiento tras subir a la atracción y no pudo ser reanimado. Las investigaciones determinarán las causas del deceso.

Un hombre murió después de perder el conocimiento tras montar la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando, inaugurado este año.

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, el visitante, de unos 30 años, fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.

El fallecido perdió el conocimiento al bajar de la atracción y no pudo ser reanimado.



Muerte en investigación

La Oficina del Alguacil indicó que la investigación continúa y que la causa oficial de la muerte será determinada tras los exámenes forenses.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe.

Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.

Universal Orlando Resort calificó lo ocurrido como un "evento trágico" y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

