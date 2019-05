La Patrulla Fronteriza de EE.UU. detuvo entre el 1 octubre de 2018 y el pasado 10 de mayo más 500.000 inmigrantes en la frontera con México. | Fuente: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ha liberado desde diciembre pasado a unos 175.000 miembros de familias inmigrantes detenidas en la frontera con México debido a la saturación de sus instalaciones.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional reveló a Efe que siempre que sea posible esas liberaciones se hacen en coordinación con organizaciones no gubernamentales locales, pero si las instalaciones dependientes de estas se encuentran a plena capacidad los inmigrantes son dejados en centros de transporte.

La fuente detalló que, debido a la capacidad limitada de muchos centros de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, las autoridades empezaron a liberar el pasado 19 de marzo a las familias como no criminales.

"Hasta la fecha -explicó la fuente-, la CBP ha liberado más de 40.000 unidades familiares extranjeras en Aviso para Comparecer (Notice To Appear, NTA) o bajo palabra (Own recognizance, OR)".



El NTA es un aviso en el que el Gobierno estadounidense informa de las razones por las cuales una persona debe ser deportada e incluye las acusaciones y cargos contra el afectado.

El sábado pasado, el diario The Washington Post reveló que los centros de detención para inmigrantes en el sur de Texas (EE.UU.) estaban tan llenos que las autoridades estadounidenses han decidido usar aviones para trasladar a los indocumentados a otras instalaciones con más espacio.

Además, el rotativo, que citó a tres fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, explicó que el uso de aeronaves es poco común, pero responde a la gran llegada de inmigrantes a la frontera.



