"Ya no liberamos (indocumentados). Se van a quedar con nosotros hasta su audiencia de deportación", dijo Donald Trump en noviembre de 2018. | Fuente: AFP or licensor | Fotógrafo: SAUL LOEB

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liberará a los migrantes indocumentados que permanecen en prisión tras cruzar el Valle del Río Grande en Texas. De esta forma se vuelve a insertar el “catch and release” (capturar y liberar, en español), norma que criticó el mandatario.



Esta medida se da debido a la saturación de los centros de detención donde se alojan a los indocumentados. Por este motivo, “y debido al espacio limitado de camas, CBP (Customs and Border Protection) comenzará a liberar a las familias en el Sector de Valle del Río Grande".



Según información de Univisión Naticias, el martes fueron liberadas 50 personas y se espera que este miércoles otras 200 personas más también abandonen las prisiones.



Este hecho significa un cambio en la política migratoria que impuso el gobierno de Trump. En abril de 2018, el mandatario dijo a través de Twitter que a los agentes de frontera "no se les permite hacer bien su trabajo por las estúpidas leyes liberales (demócratas) como 'catch and release'".