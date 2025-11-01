Insólito caso en EE.UU.: mujer compró medicinas online, pero recibió una caja con partes humanas

Gran conmoción ha causado en EE.UU. el caso de una mujer del estado de Kentucky, quien compró en línea medicinas y suministros médicos que necesita para su tratamiento, pero recibió por error una caja con partes humanas.

Según el diario The New York Times, el insólito hecho ocurrió el pasado miércoles, 29 de octubre, en la localidad de Hopkinsville, en el condado de Christian.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, encontró en la caja dos brazos y cuatro dedos congelados. Horrorizada, la señora llamó al 911.

Los servicios de emergencia contactaron con Scott Daniel, forense del condado de Christian, quien acudió al domicilio de la mujer para recoger los restos.

“Me fui del lugar con la caja y la guardé en la morgue (de la localidad)”, declaró a la cadena NBC.

En el lugar, se determinó que los miembros provenían de cuatro cadáveres diferentes.



¿Cuál es el origen de los restos humanos?

Según el funcionario, el paquete con restos humanos provenía de Nashville y estaba destinado a una escuela u hospital de Hopkinsville para una “capacitación quirúrgica”, pero por error llegó a la casa de la mujer.

“No pregunté”, respondió Scott Daniel, al ser consultado sobre la procedencia de las partes del cuerpo. “Supongo que, obviamente, provenían de cadáveres donados”, añadió.

El caso ya está en investigación a fin de determinar los responsables de este error.

Los medios estadounidenses aseguraron que la mujer finalmente pudo recibir sus medicinas y suministros.

