Las autoridades de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, lanzaron recientemente un video en el que orientan a su población sobre cómo actuar en caso de un ataque nuclear, material que ha causado gran impacto, pero también mucha polémica.

El video, publicado por el Departamento de Emergencias de la ciudad como un anuncio de interés público (PSA, por sus siglas en inglés), inicia con una mujer caminando en una ciudad al parecer devastada por un ataque nuclear.

“Se ha producido un ataque nuclear. No me preguntes cómo o por qué, solo sé que ha estallado. Entonces, ¿qué hacemos?”, se le escucha decir a la presentadora.

Acto seguido, la mujer comienza a enumerar los tres pasos a seguir ante la ocurrencia de un ataque nuclear: ingresar a un edificio o recinto cerrado, alejarse de las ventanas y estar atento a la información que divulgan los medios de comunicación.

El video, publicado en YouTube, ya suma más de 800 mil vistas y es, de lejos, el material más popular de la cuenta oficial del Departamento de Emergencias de Nueva York (los demás apenas llegan a las mil vistas, en promedio).

Polémica en Nueva York

En un reciente artículo, The New York Times destacó que el video no tuvo el efecto deseado, desatando una ola de burlas y críticas, enfocada en una interrogante: ¿en qué estaban pensando las autoridades para publicar un video así?

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, salió al frente de las críticas. Para la autoridad, el material puede servir de “preparación”, a fin de tomar las “medidas necesarias teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Ucrania”.

“No creo que haya sido alarmista. Soy un gran creyente en que es mejor prevenir que lamentar. (...) Esto fue justo después de los ataques en Ucrania y se ha dado un paso muy proactivo para decir que estemos preparados. No significa solo un ataque nuclear, es cualquier desastre natural”, manifestó.

Sin embargo, esto no ha acallado a los críticos. El investigador Donell Harvin, citado por The New York Times, calificó el anuncio como “imprudente” y “un desperdicio fabuloso” del dinero de los contribuyentes.

De acuerdo con el Departamento de Emergencias de la ciudad, el proyecto empezó a trabajarse a fines del 2019, poco después de que la pandemia de la COVID-19 golpeara la ciudad; pero debido a la emergencia sanitaria se pospuso el lanzamiento del video hasta julio pasado.

