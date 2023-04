En los últimos años se han registrado múltiples accidentes de aeronaves estadounidenses dentro y fuera del país. Foto: Helicópteros Black Hawks en Louisiana, EE.UU. | Fuente: AFP

El jefe del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos decidió este viernes mantener en tierra a todos los pilotos que no participen en misiones críticas hasta que completen la formación necesaria, luego de que se estrellaran cuatro helicópteros en cuestión de semanas.

Dos helicópteros Apache AH-64 colisionaron en Alaska el jueves, con un saldo de tres soldados muertos y un cuarto herido, mientras que dos Black Hawks se estrellaron en Kentucky el mes pasado y dejaron nueve muertos.

El general James McConville "ordenó la suspensión de la aviación tras dos accidentes mortales de helicópteros que costaron la vida de 12 soldados. La medida obliga a todos los aviadores del ejército, excepto los que participan en misiones críticas, a permanecer en tierra hasta completar el entrenamiento requerido", indicó el ejército en un comunicado.

"Durante la suspensión, el ejército va a revisar el proceso de aprobación y gestión del riesgo, el programa de formación en mantenimiento de la aviación, la formación y estandarización del entrenamiento de tripulaciones aéreas, y la responsabilidad de supervisión".

Las unidades en servicio activo deben completar la suspensión de 24 horas entre el 1 y el 5 de mayo, y las unidades de la Guardia Nacional y la Reserva antes del 31 de mayo, añadió.

En los últimos años se han registrado múltiples accidentes de aeronaves estadounidenses dentro y fuera del país.

(EFE)

