Kim Yo Jong advirtió que los ejercicios de guerra nucleares y activos desplegados en la península de Corea harán más fuerte el derecho de autodefensa de Corea del Norte. | Fuente: AFP

La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un alertó que los planes de Estados Unidos y Corea del Sur de fortalecer su estrategia de disuasión ante Pyongyang conducirán a un "peligro más grave", dijeron los medios estatales el sábado.

En una reunión de sus presidentes el miércoles en Washington, ambos aliados advirtieron a Corea del Norte que se enfrentará con una respuesta nuclear y el "fin" del régimen si usa su propio arsenal.

En la llamada Declaración de Washington, Joe Biden y Yoon Suk Yeol ratificaron la protección nuclear de Estados Unidos sobre Corea del Sur y el despliegue regular de activos estratégicos estadounidenses en la zona, incluido un submarino balístico nuclear.

Para la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, este acuerdo "solo resultará en hacer que la paz y la seguridad en el noreste de Asia y el mundo queden expuestas a un peligro más grave".

"Cuanto más se empeñan los enemigos en realizar ejercicios de guerra nucleares y cuantos más activos nucleares despliegan en la vecindad de la península de Corea, más fuerte se volverá el ejercicio de nuestro derecho a la autodefensa", afirmó la influyente hermana de Kim Jong-un, según la agencia de noticias oficial KCNA.

Corea del Norte lleva años desafiando las sanciones internacionales para desarrollar su programa nuclear y armamentístico y ha advertido en varias ocasiones que no considera desprenderse de este arsenal.

En los últimos meses, el hermético país asiático realizó una serie de lanzamientos de armas prohibidas por estas sanciones, entre ellas un misil balístico de combustible sólido que supone un gran avance en sus capacidades militares.

(Con información de AFP)

