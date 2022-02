Fotografía del Ministerio de Defensa de Rusia que muestra los sistemas de lanzamiento de cohetes Uragan (Huracán) durante ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles que Rusia tiene todo listo para lanzar una invasión a Ucrania y podría hacerlo esta misma noche.



En una entrevista con el canal NBC, Blinken apuntó que "todo parece estar preparado para que Rusia lleve a cabo una gran agresión contra Ucrania" y, preguntado sobre si cree que esa invasión puede tener lugar esta misma noche, aseguró que sí.



Al ser insistido, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que "no puede poner una fecha u hora exacta" a ese movimiento, pero insistió en que "todo está en su lugar para que Rusia proceda".



"Rusia ha situado sus fuerzas en el punto final de preparación a lo largo de las fronteras de Ucrania", señaló Bliken, que pese a todo aseguró que "todavía hay una oportunidad para evitar una gran agresión".



Esta imagen de satélite Maxar tomada y publicada el 23 de febrero de 2022 muestra un convoy militar al sur de Golovchino. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

Advierten consecuencias masivas

En ese sentido, el responsable estadounidense defendió las sanciones anunciadas la víspera por Washington y sus aliados en respuesta al reconocimiento ruso de las independencias de las autoproclamadas repúblicas separatistas ucranianas y aseguró que si el Kremlin sigue adelante habrá "consecuencias masivas" y un "precio que Rusia tendrá que pagar durante mucho tiempo".



Estados Unidos lleva días advirtiendo sobre una invasión rusa inminente y hoy el Pentágono ya se mostró convencido de que la operación de Moscú ya está en marcha, a la luz de sus últimos movimientos.



La crisis en Ucrania se ha agravado en las últimas horas después de que Rusia reconociera las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbás, y autorizara el envío de tropas a la zona.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.