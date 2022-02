Militares de las Fuerzas Militares de Ucrania caminan a lo largo de tramos en su posición en la línea del frente con los separatistas respaldados por Rusia, cerca de la aldea de Novognativka, región de Donetsk. | Fuente: AFP

Perú manifestó este miércoles su "profunda preocupación" por la crisis en la zona de frontera entre Ucrania y Rusia y abogó por "una solución pacífica y sostenible por la vía diplomática" de ese conflicto.

La posición fue expresada por el representante permanente de Perú en la ONU, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien indicó que es "imperativo" que cesen todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk, así como en la frontera este de Ucrania y Rusia.

Rodríguez Cuadros añadió que el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas y el desplazamiento de fuerzas militares en estos territorios son incompatibles con los principios de la Carta de Naciones Unidas y constituyen una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.

Por ese motivo, instó a las partes involucradas "a comprometer todos sus esfuerzos para desescalar el conflicto" y bajar la tensión para iniciar un proceso de distensión.

Los militares de las Fuerzas Militares de Ucrania de la brigada mecanizada 92 usan tanques, cañones autopropulsados ​​y otros vehículos blindados para realizar ejercicios con fuego real cerca de la ciudad de Chuguev, en la región de Kharkiv. | Fuente: AFP

Esto permitirá, dijo, generar confianza y encontrar "los medios más adecuados" para el inicio de consultas y negociaciones que posibiliten una solución negociada, conforme lo prescribe el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

"Asegurar consultas y negociaciones"

Agregó que Perú "reafirma su convicción de que la paz y la seguridad internacional" obliga a todos los Estados a "resolver los conflictos a través de los medios pacíficos de solución de controversias".

"En la difícil y compleja situación actual, Perú considera que es indispensable y perentorio hacer uso de los medios que brinda la diplomacia para asegurar consultas y negociaciones que aseguren una solución pacífica y sostenible", remarcó.

En esto se deberá "tomar en cuenta los legítimos intereses de las partes, en estricto respeto de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional", concluyó Rodríguez Cuadros.

(Con información de EFE)

