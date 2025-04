“La hélice explotó en el aire”: testigo relata el momento de accidente de helicóptero en Nueva York

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una testigo que presenció el horrible accidente de helicóptero en la ciudad de Nueva York en el que murieron las seis personas a bordo compartió el desgarrador momento del incidente.

El helicóptero se estrelló el jueves por la tarde en el río Hudson alrededor del muelle 40 en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Entre las víctimas mortales se encontraban un piloto y una familia de dos adultos y tres niños. Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y que las otras dos fallecieron en un hospital.

Según informes, los cinco pasajeros eran turistas de España que estaban de viaje turístico en la ciudad.

El relato del testigo

Durante una entrevista con la Cadena Global de Televisión de China (CGTN), Belle Angel, la testigo, contó en detalle el impactante incidente que ocurrió alrededor de las 15:15 hora local.

"Me di cuenta de que la hélice de un helicóptero explotó en el aire. Había otros testigos y todos nos quedábamos en shock. Nos preguntábamos, '¿Vieron eso? ¿Es real? ¿Eso acaba de pasar?' Porque en cuanto explotó la hélice, el helicóptero perdió el control y se balanceó de un lado a otro", recordó.

"Pero siguió avanzando, y luego se estrelló en el agua. Gritamos porque nunca hemos visto tal accidente. Todos nos quedábamos incrédulos. Simplemente no se puede creer que haya pasado así", continuó.

Angel dijo que parecía haber una respuesta inicial lenta en la escena, e incluso la policía no estaba preparada para la situación y no pudo coordinar un esfuerzo de rescate inmediato.



"Nos preguntábamos qué hacíamos, ¿llamábamos al 911? ¿Qué hacíamos? Porque podría haber gente en ese avión que se acababa de estrellar. No había ayuda, simplemente estaba ahí. Y me di cuenta de que durante los primeros 10 minutos nadie sabía qué hacer, así que seguí caminando. Vi a un policía y me dijo que están con Hoboken [Departamento de Policía] y se encargan de eso. Pero lo que quiero decir es que, cuando mi tren salió a las 3:30, no había ayuda. No había nadie. No había nadie en el agua. El helicóptero se estrelló y no hubo acciones después. Y eso me asustó", agregó.

Ángel también describió la sensación de conmoción entre los demás transeúntes, muchos de ellos atónitos por lo que acababan de presenciar.

"La gente estaba llorando. Nos abrazábamos y decimos que Dios mío, esto acaba de pasar, es real. Estábamos incrédulos, simplemente queríamos ayudar, pero no sabíamos cómo, porque esto no pasa todos los días", manifestó.

El helicóptero, un modelo Bell 206 utilizado ampliamente en aviación comercial y gubernamental, se partió en dos antes de caer, informaron medios locales.

Se trata del accidente de helicóptero con mayor número de muertos en la zona de la ciudad de Nueva York desde 2018.