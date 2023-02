El crimen ocurrió en la zona turística por excelencia de Nueva York. | Fuente: EFE / Referencial

Un hombre murió en un tiroteo registrado en la zona de Times Square, en el centro de Manhattan y zona turística por excelencia, según informó la Policía neoyorquina.

Se trata de un varón de 22 años que recibió un disparo en el pecho en la calle 44, a la altura de la Octava Avenida, justo a una hora en la que miles de personas abandonan las oficinas o salen a cenar en algunos de los numerosos restaurantes de esa parte de la ciudad.

El suceso se produjo al lado de una conocida cadena de hamburguesas y de una boca de metro, y la Policía acordonó la zona de inmediato, lo que provocó la aglomeración de numerosos curiosos en esta zona, una de las más transitadas de la ciudad a esa hora.

En investigación

Según el diario The New York Post, la Policía cree que se trata de un ataque relacionado con el tráfico de drogas, perpetrado por dos hombres que salieron a la carrera de un comercio de comida rápida y comenzaron a disparar, alcanzando a un hombre, no se sabe si al azar o intencionadamente. (EFE)



