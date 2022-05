Esta fotografía tomada el 24 de marzo de 2022 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) oficial de Corea del Norte el 25 de marzo de 2022 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) caminando cerca de lo que los medios estatales dicen que es un nuevo tipo de balística intercontinental. (ICBM), Hwasongpho-17 de las fuerzas estratégicas de Corea del Norte antes de su lanzamiento de prueba en un lugar no revelado en Corea del Norte. | Fuente: AFP

Estados Unidos considera que hay una "posibilidad genuina" de que Corea del Norte lance un misil de largo rango o haga una prueba nuclear durante la visita a Seúl y Tokio esta semana del presidente estadounidense, Joe Biden.



Así lo indicó este miércoles el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, después de que el Gobierno surcoreano alertara de que Pionyang prepara el lanzamiento "inminente" de un misil balístico intercontinental (ICBM).



"Hay una posibilidad genuina de que habrá o bien una nueva prueba de misiles, incluido un misil de largo rango, o bien un test nuclear, tanto en los días previos como durante la visita del presidente", dijo Sullivan en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Biden llegará este viernes 20 a Seúl para una estancia de tres días, antes de desplazarse a Tokio, donde permanecerá hasta el 24 de mayo.



"Es posible que la provocación ocurra mientras estamos en Corea del Sur o en Asia. Estamos hablando con nuestros socios sobre esto", aseguró Sullivan, quien dijo haber hablado de este tema durante una conversación este miércoles con su homólogo chino, Yang Jiechi.



Kim Tae-hyo, primer vicedirector de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana, ya alertó este miércoles de la posibilidad del lanzamiento de un ICBM, y la Casa Blanca advirtió la semana pasada de que Corea del Norte podría estar preparando su primer test nuclear desde 2017.



La Casa Blanca también aclaró este miércoles que Biden no se desplazará durante su viaje a la DMZ, la franja desmilitarizada de cuatro kilómetros de ancho que separa a las dos Coreas.



"No visitará la DMZ, en este viaje no lo hará", recalcó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante otra rueda de prensa.



Corea del Norte lanzó la semana pasada a modo de prueba lo que Seúl consideró tres misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), en su decimosexto lanzamiento desde que comenzó el año.



El Gobierno norcoreano ha ignorado las invitaciones de Seúl y Washington para retomar el diálogo sobre desnuclearización, que permanece estancado desde la fracasada cumbre de Hanói de 2019.

(Con información de EFE)

