"La ventaja ha sido grande": las claves de la victoria de Trump sobre Harris en las elecciones de EE.UU.

Estados Unidos Las claves de la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos

Amparado en un férreo programa antimigración, el republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca tras imponerse sobre la saliente vicepresidenta de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris.

Trump, de 78 años, ha sumado 277 votos electorales ante los 224 conseguidos por su oponente, de acuerdo con los resultados provisionales. Solo necesitaba 270 para volver a la Presidencia de Estados Unidos, como ocurrió en su primer mandato de 2017 a 2021.

Aunque se hablaba de que los resultados serían ajustados, el magnate se llevó un triunfo con 71 millones 756 861 votos (50.9 %); frente a los 66 millones 856 053 votos (47.4 %) que consiguió Harris, de acuerdo con el conteo de CNN.

El republicano ganó en la mayoría de los estados claves: Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. La victoria en Wisconsin terminó de rematar los intereses de Kamala Harris, quien relevó en el puesto de candidata al presidente Joe Biden.

Desde Washington, el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad de Cato Institute, Ian Vásquez, señaló que los días antes a la elección se hablaba de un posible empate e incluso se deslizaba la versión de que el nombre del 47° presidente de Estados Unidos se conocería el fin de semana; sin embargo, indicó que la ventaja ha sido grande en términos de colegios electorales, sobre todo por el crecimiento del respaldo de la comunidad latina y afroestadounidense a la plataforma de Trump.

“Desde un principio había muchas cosas impredecibles de esta campaña y cómo iban a ser los resultados, las encuestas y encuestadores en el pasado han fallado de manera espectacular; por lo tanto, contar con lo que ellos estaban diciendo, quizás, no era la mejor apuesta. De todas maneras, la ventaja ha sido grande…”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

Las propuestas de Trump vinculadas con la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país, nuevos aranceles, una política exterior aislacionista y una mayor inversión en combustibles fósiles han sido claves para consolidar su victoria en la carrera hacia la Casa Blanca, detalló el especialista.

“Estados Unidos es un país que no tolera mucha inflación, que ha sido la más alta desde el 81 y, a pesar de que bajo esta presidencia se ha reducido, los precios están por encima de lo que eran hace cuatro años y eso ha afectado a la gente que ha votado [ahora] por Trump”, alegó.

Trump apostó por las preocupaciones de la población

Por su parte, Santiago Ginebra Campillo, licenciado en Administración Pública y especialista en Políticas Públicas, señaló que Trump apeló a dos de las grandes preocupaciones del pueblo norteamericano: la economía y la migración. Y que, pese a los exabruptos en la campaña, sus votantes lo perciben como una persona que dará una solución en aspectos económicos y lo que haga en el círculo democrático “es otra cosa”.

“Él sabía que las personas necesitaban solución a esos dos problemas, que sea una amenaza a la democracia – a lo mejor real o a lo mejor no lo es –, al final por muy vulgar que llegara a sonar la gente no come de la democracia, es como lo han externalizado algunos de los electores…”, apuntó.

Indicó también que en esta elección se apreció que el voto latino se acomodó ligeramente hacia el Partido Republicano, cuando históricamente el apoyo de la comunidad latina se consideraba, prácticamente, como un voto demócrata.

“El voto latino ha ido evolucionando”, señaló.

Asimismo, dijo que el silencio de Kamala Harris hizo evidente la derrota del Partido Demócrata, que dio a entender que la victoria de Trump fue aplastante y no apretada, como se esperaba desde el comienzo.

La vicepresidenta Kamala Harris planea dirigirse a sus partidarios en la Universidad Howard alrededor de las 4 p.m. del miércoles, según The Washington Post. Fuente: AFP

A su turno, el historiador, escritor y profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de California, Charles Walker, calificó de “histórica” a la victoria de Donald Trump, aunque dijo que aún hay incertidumbre sobre sus planes de campaña, entre los cuales figura extender el recorte de impuestos a las grandes empresas que implementó durante su primer mandato y la reducción de la tasa impositiva del 21 % al 15 % para las compañías que fabriquen todos sus productos en Estados Unidos.

No obstante, esta política incrementaría la deuda federal en 5,8 billones de dólares en la próxima década, según el Penn Wharton Budget Model. Actualmente, la deuda nacional de EE. UU. asciende a 35 billones de dólares.

“Lo de deportar millones no creo que sea posible, legal ni factible, pero hay que enfrentar a él y sus medidas más radicales. Eso es lo que tiene Trump: no se sabe qué va a hacer. Ha prometido muchas cosas y no se sabe, así que los demócratas tienen que sanarse, ver qué pasó y luchar contra Trump y sus medidas radicales”, comentó.

Para el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad de Cato Institute, Ian Vásquez, otro factor clave de la victoria de Trump fue que la actual administración de Biden y Harris ha tenido una tendencia más hacia la izquierda, cuando la línea actual de la Nación tiene tendencias hacia el centro y “rechaza” buena parte de la agenda cultura que ha tratado de imponer el Partido Demócrata; y eso – a su criterio – se ha visto reflejado en el resultado de la elección.

El éxito de la gestión de Trump dependerá del control en la Cámara de Representantes

No obstante, el especialista detalló que la ejecución de la mayoría de las medidas de Trump dependerá mucho de los resultados en la elección de la Cámara de Representantes, que se conocerán en unos días.

Y es que si los demócratas se imponen, la administración del magnate tendría un candado a la hora de ejecutar sus promesas de campaña, entre ellas se encuentra la imposición de aranceles de hasta el 20 % a todos los productos importados, y del 60 % para aquellos provenientes de China, un acto que intensificaría la guerra comercial con el gigante asiático.

Los partidarios del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump celebran su victoria cerca de su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.Fuente: AFP

En cambio, si los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, Trump tendrá “mano libre para hacer lo que él quiera”, pero si hay una mayoría republica “no va a ser tan fácil”.

“En el pasado, cuando en Estados Unidos hay un gobierno dividido entre la Casa Blanca y el Congreso ha habido más control sobre el presupuesto, las regulaciones y lo que puede hacer el Gobierno. Y desde mi punto de vista eso ha sido mejor para Estados Unidos”, alegó Ian Vásquez.

De momento, se conoce que los republicanos se han hecho con el Senado de Estados Unidos con al menos 51 de los 100 escaños, retomando el control de la Cámara Alta tras cuatro años de dominio demócrata.