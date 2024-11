Elecciones en EE.UU. se dan en medio de alta polarización: ¿cómo las campañas de los candidatos contribuyeron a este ambiente?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, 5 de noviembre, Estados Unidos elige a su próximo presidente para el periodo 2025-2029 entre el republicano Donald Trump, quien tenta un segundo mandato, y la demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta del gobierno de Joe Biden.

Una de las características principales de esta contienda electoral es la alta polarización política que ha generado en la sociedad estadounidense, donde el discurso "América Primero" de Trump y el tema de los inmigrantes han ocasionado no solo diferencias en las propuestas de uno u otro candidato, sino incluso anuncios de desconocer los resultados electorales si no son favorables para el magnate estadounidense.

RPP consultó con 4 analistas los pormenores de las campañas de Trump y Harris para entender cómo es que sus propuestas han modelado el voto de sus simpatizantes en unos comicios muy reñidos, a juzgar por los resultados de las últimas encuestas.

Michael Shifter: "Todo indica que un Trump II va a ser mucho más extremo que Trump I"

Michael Shifter, becario de Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown, en diálogo con RPP, incidió en lo "extremo" que ha sido el discurso de Donald Trump, quien ha prometido que, si es elegido, realizará todo aquello que en su primer mandato no pudo hacer en cuanto a los inmigrantes.

"Su retórica, su mensaje, no tiene mucha sutileza, él está diciendo lo que piensa hacer, lo que quiere hacer y lo que él siente que fue bloqueado por sus asesores que lo rodearon en su primer mandato. Él dice que el error que cometió fue nombrar gente dentro del sistema, que le dijeron que no podía deportar indocumentados, que no podía hacer esto o lo otro. Ahora está diciendo que se va a rodear de gente que le es leal, que va a acompañarlo y apoyarlo en lo que quiere hacer", comentó.

"No creo que vaya a reportar a 10 millones de indocumentados, es poco realista, sería el colapso de la economía de Estados Unidos (…) En este clima de incertidumbre, algo que es cierto y seguro es que Trump II va a ser mucho más extremo, mucho más radical, que Trump I", acotó.

En esa línea, sostuvo que Donald Trump fue "el peor presidente" que ha tenido Estados Unidos.

"Sin duda, para mí el peor presidente que hemos tenido es Donald Trump. En su mandato, yo creo que fue peor que mediocre, no está preparado para nada para ser presidente, y todo indica que un Trump II va a ser mucho más extremo, mucho más radical que Trump I. La idea de deportar millones de indocumentados es totalmente fuera de lugar y una locura", resaltó.

Por otro lado, indicó que Kamala Harris, aunque aún no tiene la necesaria experiencia política, ha demostrado capacidad de aprendizaje durante su trayectoria como senadora y vicepresidenta.

"Kamala Harris es una persona que no tiene mucha experiencia política, fue senadora, se presentó para la campaña el 2019 y no le fue bien; pero es una persona que ha mostrado capacidad de aprender, como política ahora es mucho mejor de lo que era hace dos o tres años. Tiene mucho que aprender, eso es cierto, no está en el nivel que necesita estar, pero lo bueno es que es muy trabajadora, muy capaz. Como vicepresidenta, en los últimos años, ha mejorado notablemente. Para mí, está mucho mejor calificada y es mucho más seria para ser presidenta que Donald Trump", aseveró.

Asimismo, Shifter hizo hincapié en que estos últimos comicios han revelado que tanto el partido demócrata como el republicano han cambiado su base de electores tradicional.

"Yo creo que ambos partidos han cambiado de manera dramática, tanto los demócratas como republicanos. Casi toda mi vida, los demócratas estaban más cerca a la clase trabajadora, eso es histórico, y eso empezó a cambiar cuando el partido (…) se mostró muy distanciado de su base y se transformó en un partido mucho más de las élites. El indicio más relevante para saber cómo se va a votar hoy en el país es si tiene educación universitaria o no. Si tiene educación universitaria, la probabilidad es que va a votar por Kamala Harris, pero si no tiene, lo más probable es que su voto sea por Donald Trump", aseveró.

"Los demócratas perdieron contacto con su base con la globalización, con los cambios tecnológicos y demográficos (…), creo que la base se sintió muy olvidada y quedaron atrás. Los republicanos, con Donald Trump al frente, ha ganado terreno en ese sector no universitario, sobre todo blancos y sobre todo hombres", enfatizó.

Cynthia McClintock: "Hay más peligro que Trump, simplemente, no va a hacer caso de las leyes o tratados"

Cynthia McClintock, profesora de Ciencia Política de la Universidad George Washington, en diálogo con RPP, consideró que Donald Trump, durante su campaña, ha dado muestras de que no va a respetar tratados de comercio internacionales. Cabe resaltar que el candidato republicano, con el lema "América Primero", apuesta por el retiro de Estados Unidos de las negociaciones comerciales del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica​ y del Acuerdo de París sobre cambio climático.

"Nadie sabe si Trump realmente va a hacer lo que dice; pero él ha dicho que va a poner impuestos de 10 %, 20 % a todas las importaciones. Eso podría hacer para Perú mucho más difícil mandar a EE.UU. las legumbres, el cobre", indicó McClintock.

"A Trump no le interesa mucho lo que dicen los tratados (…), yo creo que en su primer periodo no pudo hacer tanto porque había más republicanos convencionales, históricos, alrededor de él. Esta vez, hay más republicanos amigos con él, él ha capturado el partido. Creo que hay más peligro que Trump simplemente no va a hacer caso de las leyes o tratados", agregó.

Respecto al clima que se vive actualmente en el país norteamericano a raíz de los comicios, la catedrática indicó que este es de "miedo a la violencia", considerando que, en Pensilvania, el expresidente dijo que los demócratas “luchan muy duro para robar” las elecciones.

"En EE.UU. hay miedo a la violencia, es la primera vez en mi vida que veo algo así. Trump ha dicho que solamente va a reconocer los resultados si gana (…) Harris va a reconocer los resultados, ella es bastante joven, tiene futuro", enfatizó McClintock.

Por otra parte, McClintock consideró que Kamala Harris ha tenido un gran endose de simpatías entre las mujeres debido a su discurso enfatizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su natalidad.

"Una gran mayoría de norteamericanos, especialmente de mujeres en EE.UU., (valora) la decisión sobre sus cuerpos, si van a dar a luz o no, la que debería ser de la mujer. Esta es una opinión que tiene como el 70 % de las mujeres, 65 % de todos los norteamericanos; pero la Corte Suprema, donde muchos jueces fueron nombrados por Trump, decidieron que el tema del aborto sea decidido por Estado. Varios estados, especialmente del sur, donde hay jueces conservadores, han decidido que no haya aborto. Este ha sido un tema muy importante, en parte porque Trump hizo que esos nombramientos fueran de jueces republicanos", sostuvo.

"Especialmente para mujeres jóvenes es un tema muy importante. Creo que esta es la cuestión que más ha defendido Harris en su campaña", acotó.

Anthony Medina: "La participación de Musk es, básicamente, interesada en la política arancelaria de Trump"

Anthony Medina, profesor de Ciencias Políticas de la UNMSM, en diálogo con RPP, resaltó la dinámica de campaña que ha tenido el partido republicano en redes sociales. En ese sentido, consideró que el aporte de Elon Musk, magnate dueño de la red social X, no sería desinteresado.

"La participación de Musk es, básicamente, interesada en la política arancelaria de Trump. Musk no solamente tiene inversiones en temas de cohetes y exploración espacial, sino también automovilística, la famosa empresa Tesla, y él ha emitido varios comunicados conminando al gobierno a colocar aranceles a la importación de automóviles chinos que representan competencia para Tesla. Entonces, uno de los principales preocupados porque esta guerra comercial entre EE.UU. y China continue es el propio Musk", sostuvo.

"Entonces, plataformas como Twitter, de la cual Musk también es dueño, le dan voz a activistas vinculados al Partido Republicano -también ciertamente a los demócratas- para poder expresar sus posiciones (...) Las campañas -principalmente en Twitter, en Instagram, ya menos en Facebook- son realizadas por estos activistas que se cuidan mucho en utilizar un lenguaje juvenil, que tenga llegada, que sea corto, porque debido al funcionamiento del algoritmo, la gente está continuamente scrolleando las pantallas y no presta atención a videos de más de un minuto, minuto y medio, ya no es como antes, en Facebook había quizás mucha más atención, estamos hablando algo de hace 10 años, para leer textos, para leer post completos", refirió.

Medina resaltó que "las plataformas actuales generan mucha facilidad para que una persona con un celular y una cámara pueda generar contenido favorable a sus candidatos".

"En ese sentido, Trump tiene una mayor ventaja, sobre todo entre sectores populares, que tienen menos estudios y que están más vinculados al sector servicios, al sector industrial, a las manufacturas que son, precisamente, los que buscan el retorno de esos trabajos que, supuestamente, han sido robados por China o por los migrantes. Digo ‘supuestamente’ porque siempre, ese tipo de decisiones implica que un empresario norteamericano deslocalice o bote a norteamericanos para contratar a inmigrantes", puntualizó.

Óscar Schiappa-Pietra: "Las políticas tarifarias que promete Trump van a encarecer enormemente los productos para sus electores"

Óscar Schiappa-Pietra, secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en diálogo con RPP, consideró que los propios electores de Trump serán los principales afectados por sus políticas económicas.

"La democracia requiere de educación, es muy difícil tener un electorado que no tiene educación, que no tiene la capacidad de comprender la información compleja que hoy implican las políticas públicas, y eso lleva a que la gente se incline por discursos populistas que suenan grandiosos (…), pero que son absolutamente contraproducentes. Las políticas tarifarias que promete Trump van a encarecer enormemente los productos para ese electorado que está votando por Trump, es algo de sentido común que, lamentablemente, la gente no lo comprende", señaló.

Asimismo, Schiappa-Pietra resaltó el efecto que han tenido las redes sociales para generar el actual clima polarizado que se vive en los comicios estadounidenses.

"Las redes sociales tienen un inmenso efecto polarizador. Uno generalmente invita como amigos en Facebook o se afilia a cuentas de personas que piensan como uno, y eso progresivamente tiende a generar lo que llaman un efecto túnel. Al final, uno vive alimentándose de información y de puntos de vista muy semejantes a los propios, y va perdiendo la perspectiva de conocer otras visiones u otros planteamientos: ese es uno de los problemas fundamentales que tienen las redes sociales. Estas son extremadamente útiles y todos las usamos; pero, para comunicar cosas sencillas, uno de los consejos que yo le doy siempre a mis alumnos es nunca utilizar redes sociales para transmitir algo que tenga un contenido emocional", indicó.

En esa línea, remarcó que la peyorativa expresión del comediante Tony Hinchcliffe durante un acto de campaña de Trump -quien dijo: “Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”- ha tenido un efecto crítico para los republicanos.

"Ahí vemos claramente reflejada esa característica de las circunstancias actuales. Los mensajes, ahora, son una sola frase, bastó una sola frase de ese comediante para deshacer todo lo demás que se dijo en el Madison Square Garden, en este evento de Donald Trump donde hubo alrededor de 30 oradores. Es lo mismo con las redes sociales, uno tiene en Twitter 270 caracteres para atraer la atención de la gente alrededor de temas que son extremadamente complejos que son imposibles de resumir en 270 caracteres", señaló.

"Las redes sociales están teniendo un efecto perverso, lamentable, porque originalmente se pensó que iba a tener un gran efecto democratizador, pero la experiencia nos está demostrando que, lamentablemente, no es así", puntualizó.