Elecciones en Estados Unidos: Obama apoya a Biden e indica que las "malas noches de debate" pueden suceder

El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) apoyó este viernes al candidato demócrata a las elecciones presidenciales, el mandatario Joe Biden -que ha sido declarado por las encuestas y medios como el perdedor del debate contra el expresidente Donald Trump (2017-2021)- al indicar que las "malas noches de debate" pueden suceder.



"Suceden malas noches de debate, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente de a pie toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo", escribió en su cuenta de X Obama, haciendo referencia a Biden y Trump, respectivamente.



En ese sentido, describió a Biden como "alguien que dice la verdad y que distingue el bien del mal" y a Trump como "alguien que miente entre dientes para su propio beneficio".



"Anoche eso no cambió, y por eso hay tanto en juego en noviembre", añadió el político demócrata, que también compartió en sus redes un enlace para contribuir con un donativo a la campaña de Biden.

Primer debate presidencial EEUU

Biden, de 81 años, ha visto su candidatura debilitada como aspirante demócrata a los comicios de noviembre tras ese cara a cara con Trump en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente y sin acabar alguna frase, lo que ha provocado que las encuestas den por claro ganador al republicano.



Pese a todo, el actual inquilino de la Casa Blanca hizo frente este viernes a las crecientes críticas defendiendo tanto su legado como su capacidad para estar otros cuatro años en el poder.



"No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego", dijo en un acto de campaña en Raleigh, en Carolina del Norte.

EFE