"Ella fue mi primer amor": Anciano se quedó solo en el mundo tras perder a su esposa en el tiroteo de El Paso

Antonio Basco saluda a los simpatizantes a un monumento público para su esposa, Margie Reckard, el 16 de agosto de 2019 en El Paso, Texas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Sandy Huffaker

Antonio Basco se ha quedado solo en el mundo luego de perder a su esposa de 63 años en la matanza perpetrada hace dos semanas en esta ciudad estadounidense de mayoría latina que dejó 22 muertos, entre ellos ocho mexicanos.

Margie Kay Reckard murió el 3 de agosto cuando un hombre armado con un rifle irrumpió en un supermercado abriendo fuego contra la concurrencia.

El acusado Patrick Crusius, de 21 años, que había conducido nueve horas para llegar hasta esta ciudad fronteriza donde el 83% de la población es latina- confesó a la policía que su objetivo eran los "mexicanos".

"Teníamos un vínculo que no se pude imaginar", relató Basco al diario local El Paso Times. "Ella fue mi primer amor", contó sobre la relación.

Sin otros parientes, la muerte de su mujer dejó a Basco devastado, por lo que le dijo a la funeraria Perches Funeral Homes que "todos eran bienvenidos" en la ceremonia y después de que el aviso se publicara en la página web, comenzaron a llegar flores y mensajes de aliento de desconocidos.

El director de la funeraria, Harrison Johnson, dijo que Basco pensó que "iba a enterrar a su mujer solo". "Esto es una comunidad que se congrega para acompañarlo, para sostenerlo", dijo Johnson al diario The New York Times.

Debido a la gran cantidad de respuestas recibidas, la casa funeraria trasladó la ceremonia a un lugar más espacioso para acoger a quienes quieran acompañar a Basco al viernes por la tarde.

"Esto es increíble", dijo Basco, quien lloraba al saludar a los inesperados dolientes, según mostró un video publicado por los medios locales.

Muestras de solidaridad

“Sabemos lo difícil que fue para nosotros y estábamos rodeados de familia. No puedo imaginar cómo se sentiría pasar por esto solo ”, dijo el Sr. Perales, de 72 años, un camionero retirado al The New York Time. "Dije que íbamos a este funeral para darle un abrazo y hacerle saber que podemos ser su familia", añadió.

Los hijos de una relación anterior de Margie dijeron a medios locales que asistirían a la ceremonia. En la plataforma para recoger donaciones Go Fund Me, una petición para ayudarlo lanzada por miembros de la comunidad sumaba más de 25.000 dólares hacia las 14 horas. "Estoy en contacto con él y él lo aprueba y me dijo que no tiene familia", dijo el anuncio.

AFP