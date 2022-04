Abaten a delincuente en tiroteo en residencia de embajador de Perú en Washington | Fuente: RPP Noticias

El embajador del Perú en los Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, se mostró sorprendido y apenado por el tiroteo que se registró esta mañana en la Embajada de Perú en Washington DC, Estados Unidos. Según comentó, cuando se percató de la presencia del intruso, ordenó que los funcionarios que viven en este lugar se encerraran en sus cuartos por seguridad.

"Ha habido un incidente insólito y penoso lo que ha pasado en la embajada. A las 7:10 de la mañana una persona, un hombre, bastante alto, rubio, norteamericano, entró a los jardines de la embajada y comenzó a romper las lunas para penetrar dentro de la embajada (…) En la mano llevaba un arma que era como un bastón de metal", relató.

En diálogo con RPP Noticias, el embajador comentó que, pese a esto, dos empleados de la embajada salieron de sus cuartos con palos a tratar de detener al delincuente, pero no lo lograron porque el intruso tenía un arma más grande. En ese momento, el embajador llamó al Servicio Secreto americano, que tiene a su cargo el cuidado de las embajadas.

"A los cinco minutos aparecieron y le dieron un alto. Él (el delincuente) no les hizo caso, después le dieron un rayo de electricidad, no le hizo efecto, avanzó sobre ellos y ellos (Servicio Secreto) le dispararon y lo mataron. Fue delante mío, su cadáver estaba en el jardín (…) El servicio secreto está investigando la identidad del delincuente", relató.

"El Servicio Secreto está investigando eso (la identidad del delincuente). Claramente, por la acción que ha tenido, me parece que es una persona que estaba drogada o realmente demente porque verdaderamente se suicidó porque después de todo lo que le dijeron, que parara de atacar la casa, no hizo caso y atacó a la Policía y decidieron dispararle", indicó.

"Tiene (tenía) 20 años, joven, bien puesto. Me dio mucha pena que pasara pero no había nada que hacer. Él se suicidó, para mí atacar a la policía secreta de Estados Unidos después de darle un tiro al aire y de tirarle un láser eléctrico, y avanzar hacia ellos, le dispararon porque no sabían si tenía, de repente, dinamita", agregó.

Pese a este incidente, el embajador descartó que se haya producido una falla en la seguridad de la embajada y destacó que el Servicio Secreto acudió a la embajada solo tres minutos después de que realizó la llamada telefónica. No obstante, reconoció que si el delincuente hubiera ingresado con un arma de fuego, podría haber ocurrido una tragedia.

